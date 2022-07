Šah glede TV-pravic kot nogomet

Olimpijada bo, sicer ne poletna niti ne zimska, temveč šahovska, že 44., in to po dolgih štirih letih premora, leta 2020 jo je odpovedal virus. Pa niti v Moskvi je ne bo, vemo, zakaj. Bo v Čenaju v Indiji od 28. t. m. do 10. avgusta, šahiral pa bo tudi svetovni prvak Magnus Carlsen. V norveški ekipi seveda, v kateri pa doslej na olimpijskih igrah šahistov niti ni blestel. V Čenaju bo šlo brez nastopa ruske, spet, vemo, zakaj, in tudi kitajske ekipe, prijavljenih je sicer 187 moških in 169 ženskih ekip.

Prvi nosilec pri moških in udarni favorit za zmago so ZDA, kot nosilki sledita Azerbajdžan in Indija vse do slovenskega 41. mesta. Pri dekletih so prve tri nosilke Indija, Ukrajina in Gruzija, Slovenke so rangirane na 26. mesto. Vse lepo in prav, v kakšnih postavah pa bo šahirala Slovenija? Matej Šebenik, Jan Šubelj, Jure Borišek, Boris Markoja in Vid Dobrovoljc pri moških, torej brez najboljšega v zadnjih letih Luke Leniča, za žensko vrsto Laura Unuk, Zala Urh, Lara Janželj, Teja Vidic in Monika Rozman. Na zadnji olimpijadi v gruzinskem Batumiju je bila moška Slovenija 32., ženska je zasedla 31. mesto, v obeh konkurencah je slavila Kitajska.

»ZDA imajo atomsko ekipo, če ne bi zmagale, bi bilo to presenečenje. Kar zadeva nas, menim, da smo sposobni visoke uvrstitve tudi v tej izbrani konkurenci,« je omenil velemojster Matej Šebenik, nedavno okronan kot državni prvak. »Zaradi napornega izpitnega obdobja na fakulteti nisem imela toliko časa za šah. Menim, da nam na olimpijadi lahko uspe, seveda si želimo čim višje uvrstitve,« je dodala udarna Slovenka Laura Unuk.

Volijo predsednika

Zala Urh, 17. na svetu na jakostni lestvici mladink, in Monika Rozman bosta debitantki na tem tekmovanju. »Če bomo potrdile 26. mesto med nosilkami, bo to zelo lep rezultat,« je omenila Urhova, Rozmanova pa: »Sem kar nervozna pred tem velikim tekmovanjem, tudi vesela ob ponujeni priložnosti. To 26. mesto je lepo, če bi bile na koncu vsaj med 31 najboljšimi ekipami, bi tudi bil lep dosežek.«

Pomlajena ženska vrsta bo sicer zaradi različnih razlogov nastopila brez Jane Krivec, Darje Kapš in Ane Srebrnič. V Indiji bodo med OI v šahu tudi volili predsednika mednarodne zveze Fide. Kandidirajo štirje možakarji, zdajšnji vrhovni mož, Rus Arkadij Dvorkovič, Ukrajinca Andrij Barišpolec in Inalbek Čeripov ter Francoz Bachar Kouatly. Dvorkovič je favorit za ponovno izvolitev, med drugim je proračun Fide zvišal na 13 milijonov evrov, uspelo mu je tudi podpisati razne pogodbe za vsoto šest milijonov evrov. Opravil je modernizacijo vsega, med drugim je višjo vsoto pridobil tudi na račun televizijskih pravic.