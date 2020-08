Sagan bo delal selekcijo tudi za Mezgeca

Luka Mezgec v svoji osmi sezoni v svetovni seriji spada med izkušenejše kolesarje, v soboto pa bo v Nici prvič okusil start na Touru. Petkrat je pedale vrtel na Giru in na njem leta 2014 slavil zgodovinsko etapno zmago v Trstu, trikrat je bil na Vuelti, ki se je zanj lani končala z bolečim padcem v 14. etapi. Zdaj je na vrsti še krstni nastop na dirki po Franciji, kjer se bo sprinterskim težkokategornikom poskušal po robu postaviti z manj kilogrami.



"Zadovoljen sem, da bom končno okusil tudi Tour, sicer v nenavadnih razmerah. Upam, da bodo dovolile, da bodo dirko izpeljali do konca, saj je francoska vlada nad prireditelji in nas lahko kadar koli zaustavi. Če pustimo to ob strani, lahko rečem, da sem dobro treniral, tako sem tudi pripravljen, komaj čakam, da začnemo v Nici," je pogovor začel 32-letni Kranjčan, ki si želi, da bi bilo na trasi več srednje zahtevnih preizkušenj in ne le klasično sprinterske in gorske.



Vseeno se bo poskušal znajti po najboljših močeh in izkoristiti lov Petra Sagana (Bora Hansgrohe) na zeleno majico najboljšega sprinterja. "Saganova ekipa mora vedno narediti selekcijo med sprinterji. Najhitrejši med njimi so namreč premočni tudi zanj na povsem sprinterskih etapah. Upam, da bodo ekipe, ki se bodo potegovale za zeleno majico, tako nadzirale dirko, da bomo lažji sprinterji prišli do svojih priložnosti," se z idealnimi scenariji poigrava Mezgec, ki ocenjuje, da bodo v klasičnih sprintih najmočnejši Elia Viviani (Cofidis), Sam Bennett (Deceuninck Quick Steb) in Caleb Ewan (Lotto Soudal). Računa, da bodo zaradi večje teže vzponi bolj omehčali njihove noge.



"Pripravljal sem se podobno kot za lansko Vuelto, tudi raven pripravljenosti je zelo podobna. Sem dva ali tri kilograme lažji, kot sem običajno na dirkah. To je moja najnižja teža v sezoni. V klance grem zato precej lažje. Če si lažji, prideš bolj svež do sprinta. Če bi vadil le za sprinterske zaključke, bi bil nekaj kilogramov težji in malenkost bolj eksploziven. A še vedno ne bi bil konkurenčen Bennettu, ki ima 80 kg," je Mezgec, ki na start prihaja z 72 kg teže pri višini 183 cm, pojasnil svojo strategijo.

Roglič in Pogačar v vrhu

"Primož Roglič je glavni favorit, tudi svoji ekipi je dokazal, da ne gre računati na druge, da bo on od starta najbolj na očeh. Glede na to, da prej sezone tako rekoč ni bilo, verjamem, da bo ohranil formo, ki jo je kazal na kriteriju Dauphiné. Posledice njegovega padca? Menim, da za to ne gre preveč skrbeti, padec dva tedna pred Tourom ne bo težava, mislim, da mu bosta dva dneva več počitka v tem času prišla celo prav," je rojakove možnosti za končno zmago ocenil Mezgec, ki ni odpisal niti Tadeja Pogačarja.



"Tadej lahko preseneti, na generalki za Tour smo videli, da je dobro pripravljen. To težko dirko je potreboval v nogah, da je lahko stopil stopničko višje. Na Vuelti nas je že presenetil. Če se mu tokrat ne bo izšlo v boju za skupno razvrstitev, bo pa glede na to, kako agresivno dirka, zagotovo dobil eno od najzahtevnejših gorskih etap," je še dejal Mezgec, ki ga jutri čaka nastop na enodnevni dirki v Plouayu, nato pa pot v Nico.