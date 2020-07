S slovenskim znanjem k evropskemu gigantu

Šengelia igra v dresu gruzinske članske reprezentance od leta 2009, ko je ekipi pomagal iz divizije B v A.

Kamp v Gruziji

Hitro sprejema in dojema

NEW ERA BC V prihodnjih dneh se bo Gruzinec spet pridružil ekipi na delu v Ljubljani. FOTO: NEW ERA BC

Košarkarske sezone je v nasprotju z nogometno že konec, zato je oživela tržnica, kjer si igralci in trenerji iščejo nove ekipe. Zvezda prestopnega roka v Evropi je v tem hipu zagotovo 28-letni Gruzinec. Po šestih sezonah v Baskonii, s katero je postal španski prvak, se je preselil v dres moskovskega CSKA, kjer je bil svojčas kapetan naš asSelitev je v Gruzinčevi domovini sprožila precej pomislekov, saj se Gruzija in Rusija že lep čas grdo gledata. A pred Šengelio, ki je športnik, a tudi velik patriot po srcu, so novi izzivi. Vse skupaj pa je še kako tesno povezano s Slovenijo. Odkar se Tornike druži z našimi rojaki, je njegova krivulja uspehov in iger poletela v nebo. Razvil je tesno sodelovanje s trenersko ekipo New Era Basketball, ki jo vodi, nekdanji košarkar ljubljanskega Slovana, Bežigrada, pozneje pa Škofje Loke in Postojne.»Leta 2014 smo odpotovali v Gruzijo, kjer smo v sodelovanju s tamkajšnjo košarkarsko zvezo naredili 10-dnevni trening kamp za perspektivne igralce. Tornike je prišel do informacije, da delamo dobro, in stopil v stik z nami. Prvi trening smo naredili poleti 2015,« pove Ninić, ki pri delu izpostavlja tele temelje: odnos z igralcem, medsebojno zaupanje, metode treninga. Očitno je vse skupaj prepričalo tudi Gruzinca. »Tornike je izjemno gibljiv, hiter, nikoli pa ni bila povsem definirana njegova pozicija, saj se je gibal med pozicijo krila in krilnega centra, zato smo zgradili koncept, ki mu koristi na obeh pozicijah. Smo pa vsa ta leta postopno dodajali stvari: obvladovanje žoge in telesa v vsakem trenutku, velik poudarek smo dajali zaključkom na košu in od njega, izboljšati je bilo treba igro z levo roko. Zelo pomemben del celotnega procesa je tudi analiza igralca in njegove igre. To delamo vsako poletje pred njegovim prihodom. Njegova kakovost raste, posledično se spreminja njegova vloga na igrišču in vsako poletje je zgodba zase,« Uroš opiše, kako so se lotevali in se še danes lotevajo dela z igralcem, ki se je rodil leta 1991 v Tbilisiju, v ligi NBA pa je nosil dres Brooklyna in Chicaga.»Napredoval je v vseh stvareh, ki smo jih delali. Je pa pravi užitek in dokaj preprosto delati z njim, ker ima talent in izredne delovne navade, poleg tega pa je zelo inteligenten in hitro sprejema ter uporabi stvari,« še izvemo od Ninića. »S Tokotom smo ustvarili dober odnos, zaupanje, skupaj smo že od leta 2015 in zelo dobro vem, koliko je bilo vloženega vsa ta leta. Je izjemen igralec in človek, to si zasluži. Sem pa zelo vesel, ker je toliko časa vztrajal v Baskonii, da je končal zgodbo tam na tak način. Kot vedno pravim, uspeh ni naključje,« se sogovornik ozre še na pravkar končano državno prvenstvo Španije, kjer je prav Baskonia s Šengelio in našimpostala prvak. Praviloma trenirajo poleti, tudi letos bo tako, saj Tornike prihaja v Slovenijo v prihodnjih dneh.»Za nas delo z igralci ni nikoli zgolj na igrišču. S Tornikejem smo večkrat na leto v stiku, letos smo šli tudi v Beograd na njegovo tekmo in ga tako podprli. Je pa naš glavni del seveda čas med eno in drugo sezono,« še doda Ninić, ki je svoje individualne treninge začel leta 2010 z vizijo, da košarkarjem in košarkaricam ponudi vrhunsko storitev za njihov individualni razvoj. »Da bomo delali 3000 in več treningov na leto, potovali po svetu in trenirali igralce ter izobraževali trenerje, delali z dvakratnim prvakom NBA, trenirali enega najboljših igralcev v Evropi, si nisem predstavljal niti v najboljši možni različici naše vizije,« pove Uroš. Opaža pa ekipa, zbrana okoli Ninića, da se tudi v Sloveniji igralci vse bolj zavedajo pomembnosti dela na sebi. Vse pomembnejše postaja zavedanje, da vlaganje vase pomeni enako, kot bi podjetnik vlagal v razvoj firme. Gruzinec je izbral Slovence in zadel žebljico na glavico.