S Savškom le še enojni tekmec

Uvodno dejanje 23. evropskega prvenstva za slalomiste na divjih vodah je že močno razredčilo slovenske vrste. Kvalifikacije so bile usodne tudi za dolgoletnega zbiralca odličij Petra Kauzerja, ki je v obeh nastopih plačal visok davek na kazenske sekunde, ekipi kajakašic (6.) in kajakašev (11.) pa sta ostali brez kolajne.

Danes se bodo na Slovaškem preizkusili še kanuistke in kanuisti. Slednji imajo velike možnosti za podvig, saj Benjamin Savšek in Luka Božič že vrsto let spadata med najboljše na svetu, skupaj z Anžetom Berčičem pa so bili dvakrat prvaki stare celine, enkrat srebrni in enkrat bronasti. Savšek je postavil krono na svojo imenitno kariero z osvojitvijo zlate kolajne na lanskih olimpijskih igrah, Božič pa je še vedno kot lev v kletki. Za seboj ima sicer vrsto uspehov v navezi s Sašem Taljatom, podobno raven pa je ohranil med enojci ter se leta 2019 izkazal s tretjim mestom na svetovnem prvenstvu in drugim v skupni razvrstitvi svetovnega pokala.

Nato sta ga presekala izgubljena sezona zaradi pandemije in poraz v internem dvoboju s Savškom za pot na OI. V Tokiu je lahko Slovenijo zastopal le po en tekmovalec v vsaki kategoriji in Božič je lahko le zaželel srečno pot dobremu prijatelju.

»Na lanskem EP v Ivrei sva bila z Benijem dvojna tekmeca, saj sva se borila še za vozovnico za OI, in pod pritiskom zaostala za pričakovanji na posamični preizkušnji. Letos bova lahko bolj sproščena in verjamem, da bova pokazala vse, kar znava,« se nadeja 31-letni kanuist iz Modreja pri Mostu na Soči in poudarja, da je spomine pospravil v neprodušno zaprt predal: »Moral sem pozabiti na vse, kar se je zgodilo lani. Ko je bilo jasno, da ne bom potoval v Tokio, mi je bilo v naslednjih treh mesecih zelo težko, a nekako sem se pobral in se odločil za nov triletni ciklus do OI v Parizu.«

Vesla v svetlo prihodnost

Leto 2021 je bilo do Božiča zares kruto. S Savškom sta bila vrsto let dokaj izenačena na progah, toda slednjič je lahko spremljal njegovo zmagoslavje zgolj v televizijskem prenosu. Hkrati je še enkrat uvidel, kako hitro se lahko stvari zasukajo v življenju: »Res sva se ves čas primerjala, skupaj sva dosegla vrhunec leta 2019, ko je bil on evropski prvak, jaz pa tretji na SP. Nato je prišel koronavirus.

Odpovedana sezona 2020 mi je načela ritem, ki sem ga stopnjeval od osvojitve 6. mesta na OI v Riu, sledilo pa je obdobje negotovosti, med katerim nismo niti vedeli, kako se bodo odvijale izbirne tekme. To je bil vzrok mojih težav, toda Beni se je zasluženo uvrstil na OI in zasluženo postal olimpijski prvak. Zdaj verjamem, da je tudi pred menoj svetla prihodnost, ne bom se tako zlahka vdal.« Kot pravi, se je dobro pripravil na novo sezono: »Zavedam se, da je na svetu veliko dobrih kanuistov, zato moraš odločno napadati že v kvalifikacijah, še bolj pa v polfinalu in finalu. Po navadi pridem v boljšo formo v drugi polovici leta, letos pa bi želel dosegati dobre uvrstitve že na začetku.«