S prestola skoraj vrgel Petra Prevca

Če so v smučarskih skokih male skakalnice v avtomotošportnem besednjaku spidvej in srednje motoGP, potem so velikanke ... formula 1. In ko pride dirka F1, potem so vsi na tekmovalnih trnih. Tako je tudi s smučarji skakalci, saj se je z včerajšnjimi kvalifikacijami na letalnici na Kulmu v kraju Tauplitz/Bad Mitterndorf na avstrijskem Štajerskem začel prvi konec tedna v svetovnem pokalu s poleti.

In če gre za polete, kulmska velikanka je sicer 235-metrska, planiška denimo 240-metrska, potem morajo prste, daljave in dosežke vmes imeti tudi Slovenci. Žiga Jelar, dobitnik malega kristalnega globusa v pretekli sezoni, pomeni, da je bil v svetovnem pokalu najboljši v skupnem seštevku poletov, je na prvem treningu poletel kar do 247,5 m, a ob tem podrsal z rokama. Razložimo, za kaj gre.

Rekorder letalnice na Kulmu je namreč Peter Prevc, 16. januarja leta 2016 je pristal pri 244 metrih, Jelar je bil torej tri metre in pol daljši, a slavo rekorderja in prvega orla na avstrijskem Štajerskem so mu odnesli (tudi) fizični zakoni. Dolžina je bila pač (ekstremno) takšna, da telo tudi ni povsem preneslo trdega pristanka.

Sicer pa se je vseh sedem slovenskih orlov skozi kvalifikacije uvrstilo na današnjo uvodno tekmo ob 14.15. Ob isti uri bo v nedeljo še druga posamična preizkušnja, kvalifikacije zanjo bodo startale ob 12.45. In kaj je najbolj pomembno pri poletih: slog, telemark pri pristanku, da ugajaš sodnikom, kaj tretjega? Seveda metri, metri in še enkrat metri! Statistika z daljavami gre v letopise, ti na prašne police, prašne police v arhiv, arhiv v klet ...

Žiga Jelar je bil tudi v kvalifikacijskem situ najboljši Slovenec, za peto mesto je »normalno« doskočil na 222 m. Timi Zajc je bil meter krajši in je zasedel sedmo mesto, Lovro Kos je poletel do 221,5 metra za osmo stopničko, Domen Prevc (219,5 m) je pristal na repu najboljše deseterice. To pa vsekakor in nedvomno ni slabo!

Še Vikersund in Planica

Najboljši slovenski skakalec letošnjo tekmovalno zimo v svetovnem pokalu Anže Lanišek je zmogel do 216 metrov in pol, to je zadoščalo za 12. mesto. Peter Prevc ni presegel dvestotice (193 m), zasedel je 23. mesto, Žak Mogel je končal na 40., na uvodno tekmo se je uvrstil skozi šivankino uho, na kulmski letalnični velikanki pa je zmogel do 150 metrov.

In kdo je bil najboljši? Rahlo oboleli domači, torej avstrijski as, svetovni rekorder z 253,5 metra Stefan Kraft. Za nagrado je prejel ček za vsoto 5000 švicarskih frankov (približno enaka vsota je tudi v evrih). Poleteti je zmogel do 233 m in za poltretji meter, po daljavi, ugnal Nemca Andreasa Wellingerja. Tretji je bil Norvežan Halvor Egner Granerud (229,5 m), četrti – odneslo ga je do 228 metrov – vodilni v »normalnem« svetovnem pokalu Dawid Kubacki iz Poljske. Namreč poleti štejejo za svetovni pokal v svoji posebni kategoriji, po Kulmu se bo letelo še v norveškem Vikersundu in .... seveda v Planici na letalnici bratov Gorišek.