S precej nelagodja nad vikinge

Četrtek je dan za Olimpijino nogometno resnico. Zeleno-beli izzivalci v edini tekmi 1. kroga kvalifikacij za evropsko ligo so vikingi iz moštva Vikingur, ki bodo v Stožicah (18.30) preizkusili, kaj zmore ali česa ne zmore prenovljena Olimpija. Nekoč so tekmeci iz Islandije veljali za ribiče, ki so bili za slovenske klube le zaradi dolgega potovanja in obremenitve za klubsko blagajno malce manj zaželeni tekmeci na prvi oviri, toda razmerja sil so se korenito zasukala.



Na reprezentančni ravni debelo v islandski prid, na klubski še ne. Glavni Olimpijin plačnik Milan Mandarić si je sicer lahko oddahnil v zvezi s stroški, saj je pokalni prvak Islandije za leto 2019 (za letos ga še nimajo) dopotoval v Ljubljano, medtem ko se tekmovalnih skrbi ne bo otresel toliko časa, dokler na igrišču ne bo varne razlike. Vsaj tako se nadejajo v zeleno-belem taboru, ki se v tekmo podaja s precej nelagodja. Virus sars-cov-2 je namreč vzel dva tedna skupnih treningov s silo skrpanega moštva. Še dobro, da je ostalo sedem, osem preverjenih mož iz minule sezone, čeprav bosta dva ali trije še nezaceljeni.



Prvi strelec Ante Vukušić, ki je še v prodajni izložbi, je vse prej kot nared, a bo moral stisniti zobe, drugi prodajni igralec in zaradi mladosti z najvišjo vrednostjo Enrik Ostrc se je v osamitvi tudi zdravil. Tretji? Kdo ve, neredni treningi bi lahko do prvega sodnikovega žvižga ustavili še koga in ga na tribuno posadili ob bok kaznovanemu Endriju Čekičiju.

Kaj zmorejo novinci?

Olimpija še nikoli v Mandarićevi eri ni šla v evropsko bitko z zaokroženo selekcijo prvega moštva, zato je čutiti strah, da bi lahko navzven vse prej kot resen tekmec povzročil rušilni potres. Jeziček na tehtnici bi lahko na Olimpijo stran nagnili novinci, ki jih je izbral športni direktor Mladen Rudonja. Slovenca Uroš Korun in Matic Fink sta nekoč bila okrepitvi, zdaj morata to vlogo še potrditi. Tako kot tujci, ki preprosto morajo imeti večjo dodano vrednost, sicer res ne bi imelo smisla, da bi se Mandarić v Ljubljani še ukvarjal s svojim najljubšim konjičkom, s katerim neuspešno poskuša pridobiti plebiscitarno podporo med navijači. Ti se niso radikalizirali le zaradi tega, ker v Ljubljani, Sloveniji in tujini ni nikogar, ki bi prevzel več milijonov evrov težko breme profesionalnega ustroja.



Mandarićev zbogom pa bi pomenil vrnitev h koreninam amaterizma in k za nekaj časa plačani rekreaciji. Vikingur za trenerja Dina Skenderja ni neznanka. Upa, da bo na novo sestavljena enajsterica vendarle kolikor toliko usklajena in da bo lahko uveljavila posamično kakovost pred atletizmom telesno pripravljenih tekmecev.



»Taktično se bomo maksimalno pripravili, saj za telesne priprave preprosto ni bilo dovolj časa. Bilo je nekaj več časa za analizo nasprotnika in videli smo, kakšna ekipa je Vikingur. Upam, da bomo dobro osvojili taktične zahteve v obrambi in napadu in izpeljali čim boljšo tekmo,« je povedal trener, ki ga mladost ne bo ovirala. Z izjemo Safeta Hadžića njegovi veliko bolj izkušeni predhodniki niso preskočili prvega evropskega tekmeca. Za vse zeleno-bele po srcu in duši pa velja, da bi za dan ali dva pozabili na vse težave, le da bi Olimpija napredovala.