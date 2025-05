S Pogačarjem in Rogličem uresničil olimpijske sanje

Čeprav je na SP v Lizboni osvojil bronasto kolajno, se je Andrej Hauptman v zgodovino slovenskega kolesarstva zapisal z zlatimi črkami. Ni le oral ledine z vrhunskimi rezultati, med katere sodi tudi 5. mesto na OI v Atenah, kot športni direktor, trener, mentor in predsednik KD Rog, pri katerem je kolesarsko odrasel, je svoje bogate izkušnje in znanje prenesel na naslednje rodove. To še vedno počne, ko v spremljevalnem avtomobilu ekipe UAE sledi Tadeju Pogačarju. Po novem navodila najboljšemu kolesarju na svetu daje kot petdesetletnik.

So petdeseta leta nova trideseta, najlepša, zrela, kako doživljate ta življenjski mejnik?

Glava ostaja enaka, kot je bila nekoč, vendar če kdaj pri telesnih dejavnostih razmišljam preveč mladostniško, naslednji dan ob bolečinah v kosteh dojamem, da nisem več rosno mlad. To je največja razlika.

Z vašo 50-letnico sovpada tudi 20-letnica vaših zadnjih profesionalnih dirk, imate občutek, da je preteklo že toliko časa?

Ne, občutek gotovo ni tak. Hitro sta minili dve desetletji in zdi se mi, da mi čas vedno hitreje teče, to je najbolj skrb vzbujajoče.

Kolo ste leta 2006 dokončno postavili v kot zaradi zdravstvenih težav, kako ste se soočili s koncem kariere, kakršnega si niste želeli, ste se upokojili s kakšnim velikim neuresničenim ciljem?

Eden od mojih največjih ciljev je bila olimpijska kolajna. Morda je še najslabše to, da sem ji bil blizu, vendar je nisem osvojil. Sicer pa sem zaradi bolezni potreboval nekaj let, da sem se sprijaznil s tem, da je konec. Ko pa s časovne razdalje pogledam nazaj, si lahko rečem, da sem dosegel skorajda vse cilje, ki sem si jih zadal, ko sem imel možnost za to. Ponekod sem tudi presegel pričakovanja. S svojimi dosežki sem pomirjen.

Ob življenjskem jubileju so vam čestitali malodane vsi člani zlate generacije, številni med njimi so poudarili, da so se od vas ogromno naučili. Luka Mezgec je poudaril, da se pri 38 letih še vedno drži nasvetov, ki ste mu jih dali, ko je presedlal z gorskega na cestno kolo. Koliko vam pomenijo takšne besede?

Tem fantom je bilo treba samo slediti in jih podpirati na njihovi poti. Vsi so šampioni, osredotočeni na svoje delo. Ni bilo treba veliko narediti, da so postali pravi profesionalci. Sem imel pa tokrat samo jaz rojstni dan in so morali lepo govoriti o meni. Je pa vsekakor lepše slišati pohvalo kot grajo.

Dejali ste, da ste si kot kolesar želeli olimpijsko kolajno, kot selektor pa ste se nato podpisali pod Pogačarjev bron na cesti in Rogličevo zlato v kronometru v Tokiu 2021. Je to bilo neke vrste zadoščenje?

To je bila posebna zgodba. Takoj po proslavljanju druge Tadejeve zmage na Touru smo iz Pariza odpotovali v Tokio. Bil sem pod kar velikim pritiskom, javnost je po tako dobrih rezultatih na klubski sceni od reprezentance pričakovala kolajne. Vemo pa, da so na OI presenečenja pogosta. Na koncu mi je odleglo in zelo ponosen sem na to, kar so fantje dosegli na Japonskem.

Podobno najbrž velja za dolge odsotnosti z doma, ki jih zahteva kolesarsko življenje. Kako se s tem soočajo vaši bližnji?

Imam srečo, da me žena Teja in otroka maksimalno podpirajo in tudi spremljajo moje delo. Ko jim čas to dopušča, me tudi obiščejo na kateri od dirk. Raje se ne osredotočam na to, koliko dni na leto sem zdoma, temveč se predvsem trudim, da sem čim bolj na voljo svoji družini, ko sem doma.

Ste otroka navdušili za športno, morda kolesarsko življenje?

Klara uživa v preskakovanju ovir, nora je na konje, Jakob je nogometaš. Z ženo ju pri tem podpirava in sva vesela, da ima vsak svojo zgodbo in svoje cilje. Nikoli ju nisem preusmerjal na kolo, če bi si tega želela, bi ju vsekakor podprl, vendar je bolje, da sledita svojim in ne očetovim željam.