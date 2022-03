S krofom zmaga še toliko slajša

V Rdeči dvorani so se bolj ali manj že sprijaznili, da ne bodo ubranili naslova slovenskih prvakov v rokometu, toda Gorenje lahko še vedno pustil močan pečat v evropski ligi, v kateri ga danes ob 18.45 čaka zelo pomembna domača tekma proti francoskemu Aixu. Samo zmaga ohranja upanje na preboj v osmino finala, kar bi bil lep uspeh za ose trenerja Zorana Jovičića.

Po osmih krogih ima Gorenje pet točk, toliko kot La Rioja, ki so jo Velenjčani premagali pred tednom za en gol (32:31). Kljub temu so Španci v prednosti, ker so domačo tekmo v Logroñu dobili z 31:26. Zato usoda ni več povsem v rokah črno-rumenih, za katere velja enostavna računica: na zadnjih dveh tekmah v skupini C proti Aixu in čez teden na Švedskem pri Sävehofu morajo osvojiti več točk kot La Rioja danes doma proti Nexeju in v gosteh na jugu Francije.

Slovenske vezi

Jovičić je znan kot trener, ki ne gleda daleč naprej in ne rešuje matematičnih enačb, zanima ga samo tekma proti moštvu z uradno kratico PAUC (Pays d'Aix Université Club), kjer so svojčas igrali brata Nikola in Luka Karabatić ter slovenski legionarji Vid Kavtičnik, Dean Bombač, Darko Cingesar, Klemen Cehte in Borut Ošlak, vodil pa ga je tudi nekdanji slovenski selektor Zvonimir Serdarušić.

Tradicionalni provansalski klub, ustanovljen leta 1955, nima več realnih možnosti za napredovanje, ima samo eno točko, ki jo je osvojil doma prav proti Gorenju. Novembra lani je ob izteku časa s sedmih metrov zadel reprezentant Tilen Sokolič.

V velenjski zasedbi se je od takrat zgodila pomembna sprememba, ekipo je zapustil najboljši igralec Aleks Kavčič, ki je okrepil Zagreb. To je precej spremenilo načrte Jovičiću, ki pa se je razveselil vrnitve kapetana Davida Miklavčiča. Slednji je uspešno prestal še eno, verjetno zadnjo športno operacijo v karieri, ki bi jo želel skleniti z nastopom v izločilnih bojih evropske lige.

Velik vložek

»V goste nam prihaja še ena zelo dobra ekipa. Glede na stanje na lestvici bi mogoče kdo sklepal drugače, ampak v francoski ligi igra Aix zelo dobro in trenutno zaseda tretje mesto. Za nas je vsak nasprotnik težak in na vse se pripravljamo enako. Zavedamo se, kaj nam tekma prinaša, zato bomo morali od prve minute odigrati zbrano in borbeno,« opozarja nekdanji reprezentant Miklavčič, ki si obeta bučno podporo s tribun.

2 zmagi in en neodločen izid so na osmih tekmah evropske lige zbrali rokometaši Gorenja.

Te bi lahko bile dobro zapolnjene, saj bo za vse obiskovalce v pustnih maskah vstop prost. V duhu pustnega torka bodo na tekmi razdelili tudi 300 pustnih krofov. Z njimi bi bila zmaga še toliko bolj sladka.