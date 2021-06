S figurami udari kot Ema Kozin

Ob telesni poletni športni dejavnosti je v senci, pa tudi na splošno, najbolje razgibati možgane. Ker jih potrebujemo. Šahovska igra na 64 črno-belih poljih je pravšnji izziv, če pa v njem prevladuje in tudi moške spravlja v tekmovalno zadrego gospodična, potem je še ena moška športna trdnjava v ruševinah. Najboljša slovenska šahistka Laura Unuk je na občnem zboru Šahovske zveze Slovenije prejela naziv ambasadorke tega športa kot šele tretja v slovenski zgodovini. Ambasadorski naziv je šel tudi nekdanjemu predsedniku Evropske šahovske zveze Borisu Kutinu in velemojstrici Darji Kapš. Enaindvajsetletna Unukova pa je letos prebila še en 64-poljni led, kot prva Slovenka je osvojila naziv mednarodnega mojstra. »Že dolgo si želim, da bi bil šah v Sloveniji priznan kot šport. Vedno mi je bil v veselje, nikoli breme. Zdaj sem z ambasadorskim nazivom dobila potrditev tega, kar počnem, vesela sem. Poleg študija, trenutno je ravno izpitno obdobje in je v prednosti, se ubadam z veliko stvarmi, šah populariziram na spletu, naredila sem prvi spletni videotečaj v slovenskem jeziku, na voljo bo čez mesec dni. Imam šahovski kanal na spletnem omrežju,« sredi študentskega junija pojasnjuje Unukova. Manjka človeški stik Študentka drugega letnika fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer biokemija, se je tudi kot prva slovenska šahistka uvrstila na svetovni pokal, dekleta se bodo merila v Sočiju med 10. julijem in 4. avgustom, v odprti konkurenci bo tekmovanje v Rusiji od 10. julija do 8. avgusta. Unukova je v prvem krogu kvalifikacij izgubila z ruskim velemojstrom Ivanom Rozumom. »Bila sem med zgolj petimi ženskami, ki so nastopile v kvalifikacijah odprte konkurence, prav v tistem času pa sem imela kolokvij, seminar in druge študijske obveznosti. Tako se nisem mogla dobro pripraviti na tekmeca, sem pa imela lepo priložnost za remi. Malce sem razočarana, a prepričana sem, da bo naslednjič bolje,« pravi Laura Unuk, dvakratna svetovna prvakinja v kategorijah do 16 in 18 let. Zanimivo, hodila je na isto osnovno šolo kot poklicna boksarska prvakinja Ema Kozin, z desetimi leti je trenirala tudi kikboks. Zaradi pandemona se je šah s turnirjev preselil na splet, Unukova pa ima o tem jasno mnenje: »Med šahom v živo in na spletu so ogromne razlike. Ko se pri šahu v živo usedeš za šahovnico, vidiš tekmeca, kako se počuti, lahko ga prebereš. Pri spletnem to manjka, manjka človeški stik, ne veš, kaj misli tekmec, ne vidiš ga, to tudi ni tisti klasični šah, ko lahko partija traja tudi do šest ur.«

