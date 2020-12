S Čatrom se bo treba pogovoriti

Američan Ryan Cochran-Siegle je zmagal v tretjem superveleslalomu svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na progi Stelvio v Bormiu je potolkel vso konkurenco, za svojo prvo zmago v svetovnem pokalu je drugouvrščenega Avstrijca Vincenta Kriechmayrja premagal za 79 stotink sekunde.



Tretje mesto je zasedel Norvežan Adrian Smiseth Sejersted. Od Slovencev je do cilja prišel le Miha Hrobat, ki je z zaostankom dveh sekund zasedel 17. mesto, kar je njegova druga najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu, do izenačenja najboljše mu je zmanjkalo eno mesto. Martin Čater in Boštjan Kline sta odstopila, Klinetu se je odpela smučka, tako da je padel, a se ni poškodoval.



»Z vožnjo sem še kar zadovoljen. V zgornjem delu je bila nekako v redu, v srednjem pa se nisem znašel. Nisem imel pravega ravnotežja, preveč me je razmetavalo. Spodnji del je bil potem spet super. Tako vem, da če sestavim dobro vožnjo od starta do cilja, sem lahko zelo visoko, v deseterici zagotovo,« je dejal Hrobat.



Glavni slovenski trener za hitre discipline Grega Koštomaj pa denimo ne more biti zadovoljen z nastopoma drugih dveh Slovencev, predvsem Čatra. »Martin ni dobro smučal, to je bilo preveč pod nadzorom, tako da se bo treba z njim usesti in pogovoriti. Vsekakor to ni bil nastop za svetovni pokal. Boštjana je presenetila luknja, odbilo mu je smučko in lahko le rečem, da je bila sreča, da ni priletel v mrežo. Je zdrav in v redu,« je povedal. Danes bo v Bormiu še smuk.