Rumeno-modri bogatejši za kar 15 tujih strokovnjakov

Nogometna družina iz Domžal je v zadnjih sezonah iztirila z uspešnih tirnic. Dolga leta jo je krasil predvsem kakovosten razvoj mladih igralcev, številne so donosno prodali na tuje, ob tem je bilo člansko moštvo stabilen prvoligaš. Nazadnje so se rumeno-modri rešili izpada iz elitne druščine v dodatnih kvalifikacijah s kranjskim Triglavom. Kmalu zatem je odjeknila vest, da ob Kamniško Bistrico prihajajo novi šefi iz tujine. Prvi operativec kluba je postal Hrvat Slaven Marasović.

Dalmatinec je dobrim poznavalcem nogometnega dogajanja na področju bivše Jugoslavije znan, ker je med letoma 2015 in 2019 vodil nadzorni odbor splitskega Hajduka. »Takrat sem spoznal veliko strokovnjakov, med njimi tudi tesnega sodelavca Nikico Krnića, ki se mi je priključil v Domžalah. Spoznali smo ogromno ljudi, ki so delali na razvoju mladih igralcev. Po izkušnjah v Hajduku sem ostal v nogometu, osredotočil sem se na raziskave in svetovanje. Dve leti smo sestavljali skupino strokovnjakov iz vseh vetrov, se pripravljali za prevzem kakšnega kluba iz regije. Ko smo svoj načrt predstavili vlagatelju, mu je bila ideja všeč. Po raziskavi tržišča smo spoznali, da nam najbolj ustreza Slovenija. Kot da je Stane Oražem z Domžalami čakal na nas, ugotovili smo, da smo združljivi, zato smo zastavili skupni projekt,« razloži Marasović, ki poudarja, da jih je v prvi vrsti pritegnila uveljavljena domžalska akademija z zgledno infrastrukturo, internatom za igralce in drugim.

Slaven Marasović je v preteklosti vodil tudi nadzorni odbor splitskega Hajduka. Foto Rok Tamše

Stavijo na mlade

»Osnova našega projekta je akademija. Vzpostavili bomo sistem, ki bo po celotni vertikali kluba enoten, za to bo poskrbela naša ekipa 15 strokovnjakov. Prihajajo iz Italije, Španije, Škotske, Indije, Kanade, ZDA, Katarja, Slovenije in Hrvaške, v vseh selekcijah bodo uveljavljali enoten slog igre, ki bo temeljil na sodobnih trendih. Ob tem bi poudaril, da vsi sedanji trenerji ostanejo, z njimi želimo nadaljevati delo. Prav tako klub vidimo kot sestavni del skupnosti, zato bomo posebno pozornost namenili sodelovanju z občino in drugimi deležniki v mestu. Želimo si, da Domžalčani čutijo, da je to njihov klub, na katerega so lahko ponosni,« razkriva sogovornik.

Prvi operativec Domžalčanov Slaven Marasović napoveduje skorajšnji prihod novega trenerja rumeno-modrih. FOTO: Rok Tamše

Ogledalo kluba ali, če hočete, paradni konj pa je vendarle člansko moštvo. »Osnovni cilj je, da stabiliziramo tudi razmere v članskem moštvu. Za zdaj visoki športni cilji prve ekipe niso v ospredju. Na vsak način stavimo na mlade igralce in takšne bomo tudi pripeljali v klub. Seveda je dobro, da imamo nekaj izkušenih fantov, ki so na neki način tudi mentorji mlajšim, a naša usmeritev bo vzgoja in uveljavljanje mladih fantov do stopnje, ko bodo prerasli našo sredino,« pravi Marasović. Eden takšnih je denimo mladi 19-letni hrvaški up Leon Ivančić, ki je odrasel v nogometni šoli Dinama in Lokomotive iz Zagreba.

Vlagatelj še anonimen

In kdo je torej vlagatelj, ki bo zagotovil nemoteno delovanje tako močno strokovno podkovane mednarodne ekipe in saniral dolgove kluba? »V življenju ne obstaja nemoteno delovanje. Investitorji so skupina poslovnih ljudi, ki pasivno vlagajo in ne iščejo niti ne želijo publicitete. Pridobili smo njihovo zaupanje in odločili so se, da nas v tem projektu podprejo v okviru določenih meja.«

4 milijone evrov znaša dolg domžalskega kluba po naših informacijah.

Po naših informacijah naj bi klubski dolg znašal štiri milijone evrov. »O tem ne bi govoril, a dolg ni nastal čez noč in tudi rešil se ne bo tako hitro. Toda imamo načrt, smo v stikih z upniki, verjamem, da bomo skupaj našli pametne rešitve. Prišli smo z namenom, da klub na vseh ravneh dvignemo na višjo raven, verjamem, da bodo vsi to sprejeli z naklonjenostjo. Kar pa se tiče financiranja v prihodnje, ne bo težav. Resda smo v klub vstopili malce pozno glede na skorajšnji začetek sezone, a bomo po zaključenem postopku prevzema kluba sproti poravnali vse obveznosti do zaposlenih in poslovnih partnerjev,« napoveduje Marasović. Letni proračun rumeno-modrih naj bi bil podoben lanskemu, torej okoli 4 milijone evrov. Marasović je izrazil zadovoljstvo, da v klubu ostaja dolgoletni predsednik Stane Oražem, ki bo v pomoč s svojim znanjem in izkušnjami, in napovedal, da bo moštvo kmalu dobilo novega glavnega trenerja, ki se bo priključil Goranu Rosandi, direktorju prve ekipe.