Rudonja odšel iz Olimpije

Na slovenskih nogometnih prostorih je včeraj najbolj odjeknila novica, da Mladen Rudonja ni več športni direktor Olimpije. Rudonja je bil v postopku odstopa, predsednik kluba Milan Mandarić pa je včeraj potrdil prenehanje njegovega delovanja na omenjeni funkciji. Novica ni presenetljiva, dejstvo, da bodo kmalu ostali brez športnega direktorja, je napovedal tudi Mandarić na zadnji tiskovni konferenci. Rudonja je drugič kot športni direktor Olimpije vlogo nastopil 27. maja lani, potem ko je to funkcijo zasedal že v času, ko je na klopi sedel hrvaški strateg Igor Bišćan. Rudonjevo kadrovanje novih igralcev je bilo sporno, po drugi strani so Olimpijo med zimskim premorom med drugim zapustili Ante Vukušić, Haris Kadrić, Jakov Blagaić, Mario Kvesić, Goran Milović, Luka Marin, Ivan Močinić in Dražen Bagarić. V tujini pa je največji angleški derbi na Anfieldu, prvaka Liverpoola in prvega na lestvici Manchester Uniteda, le prvo veliko dejanje nedeljskega paketa tekem v tujih prvenstvih. Z rdeče-vražjega dvoboja se bodo televizijske oči lahko preusmerjale na slovenskega v Italiji, kjer bo Josipa Iličića in Atalanto izzval Miha Zajc z Genoo, zadnjo besedo pa bo imel večerni dvoboj Interja in Juventusa. V slovenskem dvoboju bi lahko na svoj račun prišel tudi selektor Matjaž Kek. Navzven ni veliko neznank, 32-letni Iličić je profesor, 26-letni Zajc še učenec. Prvi je v Italiji virtuoz, ki ga častijo od Neaplja do Vidma, drugi se počasi vrača tja, kjer je nekoč že bil, ko je iz Empolija prestopil v Fenerbahče: vznemirljiv in nepredvidljiv igralec, ki iz nič lahko naredi veliko. V prejšnjem krogu sta oba zablestela, Iličić z golom in asistencama, Zajc s prvim golom v sezoni in odlično igro, ki je dvignila Genoo. Skupaj nad ognjevite Kekova pozornost bo usmerjena v najmanj dvojno neznanko: bi lahko Iličićev reprezentančni naslednik bil prav Zajc oziroma sta dva tako izstopajoča posameznika z nepredvidljivostjo v igralskih potezah in posamičnimi vložki lahko dvojec, ki bi Slovenijo vodil proti svetovnemu prvenstvu v Katarju 2022? Zakaj ne bi že v prvem velikem kvalifikacijskem izzivu za mundial, marčevskem (24.) proti zvezdniški Hrvaški, razkril ne le svojo združljivost na igrišču, temveč tudi potencial slovenske reprezentance. Na italijanskem ligaškem bojišču sta vlogi jasno opredeljeni. Atalanta je tudi kandidat za scudetto (s tekmo manj za vodilnim Milanom na 5. mestu zaostaja devet točk, 31:40), Genoa bo bila bitko za obstanek (na 17. mestu ima dve točki več od Torina in Parme). Moštvo iz Bergama iz ozadja čaka na spodrsljaje favoriziranih moštev iz nogometnih metropol Milana, Torina in Rima.

