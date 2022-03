Ronaldov šov očaral celo Bradyja

Potem ko sta se prejšnji teden poslovila Samir Handanović iz Interja in Benjamin Šeško iz Salzburga, je Jan Oblak zadnji preživeli Slovenec v Uefini ligi prvakov, a tudi njegov Atletico visi. Španci bodo morali nocoj zmagati na Old Traffordu (21.00), če želijo napredovati v top 8. Dodatna težava za obrambo trenerja Diega Simeoneja pred obračunom z Manchester Unitedom je strelska forma Cristiana Ronalda.

Ta teden bo dal še preostale štiri klube v četrtfinalu elitnega klubskega tekmovanja, potem ko so naloge uspešno opravili Liverpool, Bayern, Real Madrid in Man. City. Nocoj bo vroče tudi v Amsterdamu, kjer bo Ajax želel nadgraditi ugodnih 2:2 iz Lizbone proti Benfici.

Več oči svetovne nogometne javnosti bo uprtih v gledališče sanj, Old Trafford, kjer se bosta soočila španski prvak in rekorder po številu angleških naslovov Manchester United. Slednji je od slovesa sira Alexa Fergusona daleč od stare slave, od leta 2013 je v vitrino postavil le tri lovorike: iz evropske lige (2017; trener Jose Mourinho), pokala FA (2016; Louis van Gaal) in ligaškega pokala (2017; Mourinho). Premalo za ugled kluba in silne vložke v igralski kader.

United v premier league zaostaja že skoraj 20 točk za Cityjem in Liverpoolom, ker je izpadel iz domačih pokalnih tekmovanj, mu lahko srebrnino prinese zgolj evropski podvig. Nekaj nekdanjega leska mu je dala sobotna zmaga proti Tottenhamu, ko je Ronaldo dosegel 59. hat-trick v karieri, drugega v dresu Uniteda in prvega po lanski vrnitvi na Otok.

11 golov je Janu Oblaku zabil Cristiano Ronaldo, največ med vsemi, trikrat mu je uspel hat-trick.

Portugalec rad privarčuje najboljše za ligo prvakov, v skupinskem delu je njegovih šest golov rešilo rdeče vrage pred novim izpadom. Toda na Wandi Metropolitano je bil pred tremi tedni (1:1) le bleda senca CR7. Ni se še povsem vklopil v sistem Ralfa Rangnicka, ki je navdihnil rojake Jürgna Kloppa, Thomasa Tuchla in Hansija Flicka, zadnje tri zmagovalce lige prvakov. Njegov slog se še ni prijel na Old Traffordu, še vedno je preveč stvari odvisnih od navdiha 37-letnega Ronalda.

Ta je z zadnjo predstavo prepričal celo Toma Bradyja, legendarnega podajalca v ameriškem nogometu. S sedemkratnim zmagovalcem superbowla sta se objela po tekmi, dan kasneje si je 44-letni Brady premislil in bo nadaljeval kariero. Še nekaj časa je ne namerava končati Ronaldo, toda njegovo nadaljevanje igranja za United je odvisno od tega, ali se mu bo uspelo uvrstiti v ligo prvakov. V jeseni kariere si pač ne more privoščiti sezone, v kateri ga ne bi bilo na glavnem odru, na katerem najmočneje zasije.

Neugodna statistika

Tudi Atletico upa na Evropo, saj v la ligi zaostaja že 12 točk za Real Madridom, ki ga bo najbrž nasledil na španskem prestolu. Atletica lahko upravičeno skrbi Ronaldova forma, je igralec, ki je največkrat premagal Oblaka, 11-krat, trikrat mu je uspel hat-trick, je pa na 13 tekmah od 18 ostal brez zadetka.

Ko je bil član Real Madrida, je bil med letoma 2014 in 2019 vselej usoden za Atleticov izpad, dvakrat ga je premagal tudi v finalu. Bodo Oblak & Co. dobili vsaj nekaj zadoščenja in v teatru sanj poskrbeli za nočno moro rdečih vragov?