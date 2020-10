Ronaldo odkorakal in brez dovoljenja zapustil karanteno

Portugalec Cristiano Ronaldo in nekateri drugi nogometaši (reprezentanti različnih držav) italijanskega prvaka Juventusa so se znašli v težavah. Zdravstvena oblast regije Piemont je namreč napovedala, da bo obvestila pristojni organ oziroma tožilca, ker so zapustili karanteno, v kateri bi zaradi dveh okužb v klubu morali ostati še nekaj časa.



Ronaldo, Paulo Dybala (Argentina), Juan Cuadrado (Kolumbija), Danilo (Brazilija) in Rodrigo Bentancur (Urugvaj) so po poročanju italijanskih medijev brez dovoljenja in brez čakanja na rezultate zadnjega testiranja zapustili hotel, v katerem so bili v izolaciji, in se napotili v domovino, kjer so se pridružili svojim reprezentancam.



Francoz Adrien Rabiot, Italijana Giorgio Chiellini in Leonardo Bonucci, Velšan Aaron Ramsey in Poljak Wojciech Szczesny pa so ostali v hotelu in čakajo na dovoljenje. Če bodo njihovi testi negativni, se bodo lahko naknadno pridružili ekipam.