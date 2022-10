Ronaldo le opazuje mlade ase

Najboljši nogometni klubi na svetu so spravili pod streho polovico rednega dela Uefine lige prvakov, torej je že mogoče opraviti prvo delno analizo (ne)opravljenega. Za nami je 48 od 125 tekem – zadnja bo 10. junija v Istanbulu –, ki so že izpostavile najvidnejše ase na stari celini. V ospredju so po večini mladi zvezdniki, ki so zaznamovali tako torkov kot sredin večer. Zavidljivih 2,18 milijona navijačev (45.387 na tekmo) je v dosedanjem delu sezone 2022/23 videlo 139 golov oziroma 2,9 gola na tekmo (povprečje minule sezone 3,04). Na vrhu lestvice strelcev kotirata norveški bombarder Erling Haaland (5) in hitronogi nemški napadalec Leroy Sane (4). Tudi v zadnjem krogu prve polovice skupinskega dela lige prvakov so opozorili nase sveži obrazi, ne Cristiano Ronaldo, ki je ostal brez paradnega plesa prvič po dvajsetih letih. »V tej sezoni lahko igramo še malenkost bolj raznovrstno. Dobili smo Haalanda, mojstra igre v kazenskem prostoru, kar nam pride prav v tekmah z ekipami, kakršna je (bila) København. Tako lažje prebijemo obrambo tekmeca,« je pojasnil Cityjev trener Pep Guardiola. Manchester City igra klinično in neizprosno. Da mu za uspeh zadostuje le en polčas s Haalandom, je potrdila zadnja tekma. »Ob premoru sem ga potegnil iz igre, da ga ne bi preveč obremenil pred naslednjim dvobojem s Southamptonom,« je razkril Guardiola.

PSG presenetljivo nizko

Jude Bellingham pri 19 letih blesti v majici Dortmunda. FOTO: Craig Brough/Reuters

Dvaindvajsetletni Norvežan, ki ga z dveh letošnjih snidenj dobro poznajo tudi Slovenci, in 26-letni Sane nista edina izstopala. Navdušili so tudi 22-letni desni branilec Chelseaja(15 tekem za Anglijo), še en Haalandov vrstnik, argentinski krilni igralec Manchester Cityja (11 tekem za Argentino), dve leti starejši napadalni vezist Leipziga(8 tekem za Francijo), še bi lahko naštevali … Navsezadnje sta zabila mojstrska gola tudi Dortmundov biser, 19-letni ofenzivni zvezni igralec, ki ga je težko zrušiti med preigravanjem in premore luciden pregled nad igro, in 16 let starejši virtuoz. Najvidnejši klubi? Največja povprečna posest žoge krasi pričakovane ekipe, morda v tem kontekstu preseneča relativno nizka uvrstitev pariškega stroja – PSG kotira na 9. mestu s posestjo žoge 55 odstotkov –, česar v preteklih sezonah vendarle nismo bili vajeni. Morda so Parižani spoznali, da jim posest žoge ne prinaša uresničitve sanj, vzpona na nogometni Mont Blanc.