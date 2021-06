Ronaldo brcal, soigralci jokali

109

golov na 179 tekmah je za reprezentanco dosegel Ronaldo.

Potem ko so jih nekateri zaradi predstav na euru 2016 označili za najslabše evropske prvake v zgodovini, se je portugalska nogometna reprezentanca, ki je branila lovoriko na euru 2020, od letošnjega turnirja poslovila že v osmini finala. To je najslabši nastop izbrane vrste z Iberskega polotoka, če seveda ne štejemo tistih prvenstev, na katerih niso nastopili.»Sreča, kaj? Ni hotela noter. Srečno!« so kamere Evropske nogometne zveze (UEFA) ujele pogovor prvega zvezdnika in kapetanaz belgijskim vratarjempo porazu z 0:1 v osmini finala. Ronaldo je po poročanju dnevnika Record prvi zapustil zelenico, kamere pa so ga ujele, kako si je v jezi snel kapetanski trak in ga brcnil stran. Poteza, po kateri se je nanj spet zgrnil gnev svetovne javnosti, čeprav ravno rojaki Portugalci, ki bi jih morala takšna poteza najbolj jeziti, okoli tega sploh ne zganjajo pretiranega cirkusa.»Razočarani smo in žalostni. Nekateri igralci mi jokajo v slačilnici. Bili smo prepričani, da lahko pridemo do finala in zmagamo,« je takoj po tekmi za TVI24 povedal selektor, ki je po petih golih na štirih tekmah pohvalil svojega asa: »Boril se je in bil je pravi kapetan, dal je vse od sebe.«Vrnili se bodo močnejšiRonaldo se je po prespani noči oglasil na družabnih omrežjih. Zapisal je, da je kljub razočaranju ta skupina igralcev pokazala, da bo lahko v prihodnje še razveseljevala svoje rojake. Zahvalil se je navijačem za podporo od prve do zadnje minute in zaželel srečo Belgijcem ter vsem drugim, ki ostajajo na turnirju. »Kar zadeva nas, se bomo vrnili še močnejši. Naprej, Portugalska!« je dodal.Za zdaj ni jasno, ali je 36-letni napadalec že odigral zadnjo tekmo na evropskih prvenstvih. Zagotovo bo vztrajal do naslednje zime, ko bo na sporedu katarski mundial. Je pa njegova ničla proti Belgiji gotovo razveselila legendarnega Irancaki si bo s 109 goli na reprezentančnih tekmah z Ronaldom delil vrh večne lestvice strelcev vsaj še do septembra.