Ronaldo bo pogrešal Ibrahimovića

Težko si je predstavljati, kakšno vzdušje bi drevi (20.45) krasilo milanski stadion San Siro, ko ga bo obiskal torinski Juventus. Nemara največji italijanski derbi prihaja v idealnem trenutku: ko Milan realno napada svoj prvi scudetto po letu 2011, Juventus pa je na krilih Cristiana Ronalda očitno strnil vrste pred ključnim obdobjem sleherne sezone.



Juve je ob tekmi manj pridelal že deset točk zaostanka za rdeče-črnimi, ki nizajo zmage tudi brez svojega daleč največjega zvezdnika. Zlatan Ibrahimović je nazadnje igral sredi novembra, zdaj naj bi bil nared za vrnitev po poškodbi mišice, toda Milanov trener Stefano Pioli ne bo prehiteval dogodkov.



Švedskega veterana, ki je v tej sezoni zabil 10 golov, bo še kako potreboval za ključne bitke do konca maja. Drevi mora »le« odbiti verjeten napad Juventusa, saj bi slednji v primeru poraza težko računal na 10. zaporedni naslov prvaka.



»Milan je v zadnjih tednih pokazal, da ni odvisen od Ibrahimovića, saj igralci verjamejo trenerju. Juventus kaže znake konsolidacije. Verjemite mi, da trenerju Andrei Pirlu ni lahko. H klubu je prišel po devetih šampionskih letih in rekonstrukciji ekipe, nihče nima v rokah čarobne palice. To ve tudi Cristiano Ronaldo, ki nenehno spodbuja soigralce in se zaveda, da je za vsak podvig nujen čas. V resnici sta prav Ibrahimović in Ronaldo dvignila slačilnici obeh klubov in se dala na voljo trenerjema. To zmorejo le resnični šampioni,« je ocenil Carlo Ancelotti, nekoč trener obeh slovitih klubov, danes pa vodja ambicioznega projekta na klopi Evertona v angleški premier league.



Škoda, da na igrišču ne bo Šveda, toda kljub temu se bo na zelenici trlo odličnih nogometašev. Pioli bo poslal nad goste napad Castillejo-Čalhanoglu-Rebić-Leao (4-2-3-1), Pirlo ima na voljo postavitvi 3-4-1-2 in 4-4-2, zanimivo bo spremljati, kako bosta delovala v napadu Ronaldo in argentinski mojster Paulo Dybala.



Prav Ronaldo bo ključni adut gostov za nekaj več. Velemojster, ki spominja na zgodbo o staranju portugalskega vina, je s 14 goli najboljši strelec italijanskega prvenstva. Konec tedna je 35-letnik z dvema goloma zmlel Udinese, brez njega v enajsterici Juventus ni premagal niti ekip, kot so Crotone, Verona in Benevento.



Gostje so kljub lanski pomladitvi starejši: povprečje Juventusove ekipe znaša 28 let, Milanove približno 24,6 leta. Bodo odločile izkušnje ali mladost? Če bi upoštevali začetek ali zadnjo postajo zgodbe s 120-letno tradicijo, se Juventusu ne piše dobro: tako prvi derbi v aprilu 1901 (3:2) kot zadnjega julija lani (4:2) je dobil Milan!



V senci spopada ekip, ki imata v vitrini 54 naslovov prvaka (Juventus 36, Milan 18), se bosta merili Atalanta in Parma. Tekma, ki se bo začela že ob 15. uri, bo gotovo pritegnila pozornost slovenskega selektorja Matjaža Keka. Pomerila se bosta reprezentančna soigralca in velika prijatelja Josip Iličić in Jasmin Kurtić.