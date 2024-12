Roman Horvat: Reprezentančna zgodba se je izpela

V bogati slovenski košarkarski zgodovini je Roman Horvat pustil zelo močan pečat. Bil je junak nepozabnega finala v Lozani, ko je Smelt Olimpija v finalu evropskega pokala premagala Taugres in poskrbela za največji klubski dosežek doslej. Horvat je nosil tudi reprezentančni dres, po karieri pa se je rojeni Kranjčan ustalil v Šenčurju.

Prepričan je, da je v reprezentanci napočil trenutek za mlade, od »svoje« Cedevite Olimpije pa želi predvsem dobre rezultate, ki bi košarkarski voz potegnili naprej.

Slovenska reprezentanca se je znašla na razpotju, v kakšni kondiciji je trenutno?

»Prišel je čas za menjavo. Ekipa, ki je osvojila naslov evropskih prvakov leta 2017 se je izpela, morda sta dva ali trije še lahko zraven, večjo vlogo bodo morali prevzeti mlajši košarkarji. Nekaj jih je na tekmah s Portugalsko že pokazalo, da lahko dobro igrajo, jaz bi priključil še koga in jim namenil še večjo minutažo. Sem pa prepričan, da je čas za menjavo.«

Je za dolgoročno dobrobit reprezentance vredno žrtvovati tudi rezultat na EP prihodnje leto?

»Večina reprezentanc po pomladitvi ni dosegla želenega rezultata, za menjavo generacij ni nikoli idealen trenutek, po drugi strani pa je vedno pravi čas za to. V Sloveniji smo pravi čas mogoče že zamudili. Od leta 2017 nenehno pričakujemo kolajno, a smo bili večkrat razočarani. Če bomo pomladili reprezentanco, moramo prilagoditi rezultatska pričakovanja in če bomo prišli v drugi krog na EP, bo to čisto soliden rezultat. Igre in rezultati v zadnjem obdobju so dovolj zgovorni, do menjave generacije preprosto mora priti. Ne bo pa šlo čez noč, fantje potrebujejo izkušnje, Edo Murić ima 92 nastopov za reprezentanco, če jih bodo mladi dobili 10, se bo napredek zagotovo poznal.«

Po porazu proti Portugalski so kritiki dela selektorja Aleksandra Sekulića še glasnejši. Kakšno je vaše mnenje glede njegove prihodnosti na slovenski klopi?

»Če bomo menjali generacijo, potrebujemo trenerja, ki se bo ukvarjal z mladimi, predvsem pa, da bo imel avtoriteto. V naših časih o tem sploh ni bilo dvoma, vsak trening smo naredili na 120 odstotkih. Potrebujemo spremembe in menjavo od glave do repa, ta zgodba se je izpela, svoje so v reprezentanci že dali. Dobro je, da Jaka Blažič, Zoran Dragić in Klemen Prepelič v intervjujih zaupajo selektorju, a če bomo pomladili zasedbo, jih kmalu ne bo več zraven. Idealen čas je, da zamenjamo vse, dajmo priložnost drugim. Selektor Aleksander Sekulić je bil poleg, ko smo postali evropski prvaki, naredil je dober in tudi zelo slab rezultat, ne bom ga kritiziral. Vsa čast tej generaciji, lahko jim postavimo kip, a zdaj je čas za menjavo. Mislim, da februarja menjave še ne bo, nenazadnje še ima pogodbo, potem pa bomo videli.«

Pri vzgoji mladih ima v Sloveniji pomembno vlogo tudi Cedevita Olimpija. Kako ste pospremili prvi del sezone?

»Olimpija se mora boriti za dober rezultat, to je ključno, tudi če Slovenci dobijo nekaj manj priložnosti. Publika to potrebuje, nenazadnje slovenska košarka potrebuje dobro Olimpijo. Strinjam se s trenerjem Mitrovićem, da od mladih potrebuje več energije, prav to bi moral biti njihov adut. Strinjam se tudi, da je Gregor Glas lahko najboljši napadalec, a če v obrambi ne naredi svojega, v ekipi zanj ne bo mesta. Pristop teh igralcev je dober, a morajo pokazati še več želje, se vreči za vsako žogo, pokazati še nekaj več. Poglejte le, kako pri 38 letih igra Andrija Stipanović, s kakšno energijo. To je tisto, kar Olimpija potrebuje. Če bo igralec storil pet osebnih napak v petih minutah, ne bo nič narobe, pokazal je zobe. To je tisto, kar Mitrović zahteva od njih in verjamem, da bodo še dobili svoje minute, nato pa je na njih, da jih izkoristijo. Brez energije pa tudi v Šenčurju ne morejo igrati.«

Poglejva še na drugo stran Atlantika, k Luki Dončiću.

»Luka vsako sezono še nekaj doda in postane boljši. V Dallasu se dobro zavedajo, da težko zdrži 80 tekem brez poškodb, zato morda tudi malo taktizirajo. Zaradi načina igre Luka dobi veliko udarcev, ki povzročijo mikro poškodbe, te pa se nabirajo iz tekme v tekmo. Ni slučaj, da je po krajšem premoru, ko je zadihal, zaigral veliko bolje. Prepričan sem, da bo Luka z Dallasom storil še korak naprej, v prejšnji sezoni je bil v finalu lige NBA, nadgradnja je le še naslov prvaka.«