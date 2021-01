Rokomet ni naključno priplaval po Nilu

Egipt letos ne prireja prvič svetovnega prvenstva v rokometu, na svojih tleh ga je izvedel že leta 1999, ko so faraoni zasedli 7. mesto. Najboljša egipčanska uvrstitev je sicer mesto tik za osvajalci kolajn na SP dve leti pozneje v Franciji. Graditelji piramid na letošnjem svetovnem prvenstvu iščejo junaka, kot je bil Husein Zaki, sicer najboljši srednji zunanji igralec mundiala 2001.



Torej kakovostni egiptovski rokomet ni kar priplaval po Nilu, seveda ne smemo zanemariti dejstva, da je že od leta 2000 (avtoritativen) predsednik Mednarodne rokometne zveze (IHF) prav Egipčan Hasan Mustafa. Bogata preteklost in zgodovinski spomeniki eno od svetovnih zibelk civilizacije postavljajo v vlogo turističnega raja, a globalna zdravstvena kriza je tudi Kleopatrino deželo spravila ob velikanski zaslužek s strani potovalne industrije.

Reklama dražja od SP

Tudi predsednik egiptovske rokometne zveze in organizacijskega odbora SP Hišam Nasr poudarja, da je ekonomski pomen ključni razlog organiziranja turnirja. »Prvenstvo je sporočilo svetu, da smo kljub pandemiji sposobni prirediti veliko tekmovanje. Za ljudi iz vseh držav je to tudi javno povabilo, naj obiščejo Egipt. Rokometno SP je v tem trenutku najboljša možna reklama za turizem,« pravi Nasr.



»Sicer tudi drži, da zdajšnja promocija nacionalnega turizma stane več kot sama organizacija prvenstva. A rokomet po svetu spremlja veliko ljudi. Smo pa denimo egiptovske turistične znamenitosti, seveda pod prilagojenim programom, predstavili tudi sodelujočim reprezentancam na SP,« je še poudaril bistvo športnega turizma. A zdaj v tem zaradi omejitev ni navijačev. Da bo turizem (finančno) zdrav, pa morajo biti tudi udeleženci. Tako so na rokometnem SP izvedli že več tisoč kontrol (ne)okuženosti na novi koronavirus, številka preverjanj raste iz dneva v dan.

Pionir Al Fajed

Seveda je športno daleč razvidno, da Egipt ni le rokomet, Liverpoolovega Mohameda Salaha pozna ves nogometni svet in še dlje. Uradni naziv države ob Nilu je Arabska republika Egipt, a arabski poslovneži veliko raje kot lokalno denar vlagajo v evropske nogometne klube. Pionir arabskih lastništev na stari celini je bil leta 1997 egiptovski milijarder Mohamed Al Fajed, lastnik luksuzne veleblagovnice Harrods, ta je za 30 milijonov funtov (33 milijonov evrov) kupil londonski klub Fulham.



Leta 2013 ga je pakistanskemu poslovnežu Šahidu Kanu prodal za 150 milijonov funtov (170 milijonov evrov). Al Fajedu so pri kupnji sledili številni arabski finančni mogotci, ti pa zaradi tveganj pri poslovanju in zakonodajnih slabosti lokalno mnogo manj vlagajo, denimo, v egiptovske nogometne klube. Slovenskemu rokometnemu vrenju v deželi piramid se je pridružil tudi Statistični urad Republike Slovenije. Objavil je, da je po lanskih podatkih v Sloveniji bivalo 99 državljanov Egipta, iz te države pa je Slovenija v prvih desetih mesecih lanskega leta uvozila največ nafte.

