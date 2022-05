Rok Kronaveter tudi vijolični šampion

Največ zmagovalcev 31. nogometnega prvenstva v samostojni Sloveniji imajo prvaki, vključno s prvim strelcem in igralcem po izboru Sindikata profesionalnih nogometašev (Spins) Ognjenom Mudrinskim. Podprvaki se lahko pohvalijo z najboljšim trenerjem Zoranom Zeljkovićem, največji poraženci pa so Celjani.

Ko je štel vsak gol, podaja ali izkušnje, je bil osrednji mož vijolični veteran Rok Kronaveter. Zdaj lahko mirne vesti obesi kopačke na klin, tudi z Mariborom je osvojil šampionsko zvezdico. Tudi kapetan Martin Milec in Nemanja Mitrović sta močno pomagala nagniti jeziček na tehtnici na vijolično stran. Izstopali so še Jan Repas in Gregor Sikošek ter zanesljivi vratar Ažbe Jug, dokler se ni poškodoval. Igralec, ki je plačal davek obrata k izkušenim in pragmatični igri, je eden od najbolj nadarjenih slovenskih nogometašev Nino Žugelj. Spomladi je imel obrobno vlogo. Trener Radovan Karanović je prvak!

Koprčani kljub izgubljeni šampionski bitki skorajda nimajo poraženca, a zato več junakov, ki jih najbrž v naslednji sezoni ne bo več: Lamin Colley, Ivan Borna Jelić Balta, Luka Vešnar Tičić, Kaheem Parris. Le pokalni preblisk je bilo premalo za Andreja Kotnika. Največji osmoljenec sezone je Maks Barišić. Zaradi poškodbe (nared naj bi bil šele v drugem delu nove sezone) je najbrž ostal brez vseh nagrad: za igralca leta, strelca, naslov prvaka in statusa reprezentanta.

Pri Olimpiji ni prav veliko razlogov za veselje. Mustafa Nukić je bil igralec, ki je imel največ podpornikov, mlada Svit Sešlar in Matej Ratnik pa sta se prebila v ospredje. Ob Sobočanih so imeli zeleno-beli najmočnejši igralski kader.

Mura je dosegla osnovni cilj, uvrstitev v Evropo, a bolj zaradi naslova pokalnega prvaka Kopra. V zadnjem dejanju je bila brez moči in motivacije, Koper pa brez zaveznika. Sobočani so jeseni pod taktirko trenerja Anteja Šimundže zaostali preveč, ker so se trošili v konferenčni ligi. Novinec in Šimundžev naslednik Damir Čontala je korektno opravljal svojo nalogo in nabiral izkušnje za novo sezono.

Prvo peterico zaokrožuje Bravo, ki je bil brez izstopajočega nogometaša. V sistemu igre natančnega trenerja, tehnologa, Dejana Grabića je vse podrejeno zglednemu delovanju moštva.

Zdrs ruskega Celja

Radomljani s hrvaškimi »odpadniki« so spomladi tvorili najboljšo četverico. Trener Nermin Bašić je v nekoč pretežno slovenskem moštvu pustil razvoj Luki Gučku, Andreju Pogačarju in Marku Zabukovniku. Domžalčani so nazadovali, edini svetli točki sta bila 17-letni Mitja Ilenič in Benjamin Markuš. Arnel Jakupović je imel soliden strelski izkupiček, a je zadeval za osebno statistiko.

Celjani so poraženci sezone. Vsi po vrsti, od plačnika in selektorja Valerija Kolotila do trenerjev z zadnjim Simonom Rožmanom vred, od katerega so veliko pričakovali, dobili pa premalo. A prav slaba sezona je bila za premlade Celjane lahko najboljša možna šola in izkušnja za naslednjo sezono. V Sežani še ni zmagovalcev, poraženci bodo le, če jih bodo v dodatnih kvalifikacijah izločili Kranjčani.

Kidričani so izpadli, junakov ni.