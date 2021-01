Rojstvo otroka jim še bolj razpre krila

REUTERS Nosilcu rumene majice Halvorju Egnerju Granerudu se včeraj v Innsbrucku nastop ni izšel po željah. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Svoje smuči je lani že postavil v kot

Granerud: To je Innsbruck!

Ko so Graneruda vprašali, kaj je skrivnost njegovega uspeha, je odvrnil kot mnogi asi pred njim: »Poskušam ostati sproščen in se pred skoki z ničimer obremenjevati.« Toda po včerajšnjem 15. mestu, s katerim je močno poslabšal svoje izhodišče v boju za zlatega orla (v seštevku 69. novoletne turneje je zdrsnil na tretje mesto za Poljaka Kamila Stocha in Dawida Kubackega), ga je minila dobra volja. Na vprašanje avstrijske novinarke, kaj je šlo po zlu, je 24-letni Norvežan kot iz topa zabrusil: »Oprostite, ampak to je Innsbruck! Tu še nikoli nisem dobro tekmoval.«

Uvodni tekmi 69. novoletne turneje v smučarskih skokih sta – zanimivo – v svojo korist odločila novopečena očeta. V Oberstdorfu je z vso konkurenco opravil domači matador, ki se je 14. decembra, torej le dva dni po osvojitvi naslova svetovnega prvaka v smučarskih poletih v Planici, z ženorazveselil rojstva hčerkice, v Garmisch-Partenkirchnu pa je bil na novega leta dan najboljši poljski as, ki mu je ženamed tekmovanjem na skakalnici pod Senčno goro rodila»Očitno da rojstvo otroka skakalcem dodatna krila. Poglejte, Karl je kot sveži očka dobil prvo tekmo na turneji, Dawid pa drugo. Lahko bi kar predlagali skakalcem, naj čim prej poskrbijo za naraščaj,« se je pošalil, dolgoletni glavni trener nemške reprezentance, ki je s svojimi zanimivimi komentarji v tej sezoni popestril televizijske prenose skakalnih preizkušenj na Eurosportu. Kakor koli že; kdor je Kubackega po 15. mestu v Oberstdorfu že odpisal iz boja za lovoriko na 69. tekmovanju štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji, se je zelo uštel. Branilec zlatega orla se je v šampionskem slogu vrnil v igro, potem ko je z novim rekordom skakalnice v Garmisch-Partenkirchnu (144 m) poletel do prepričljive zmage.»Bil je tehnično zelo dober skok, natančno sem odrinil z mize in nato z veliko energije nadaljeval let. No, doskok v telemark pa bi bil lahko lepši,« se je po svoji peti zmagi v svetovnem pokalu pošalil 30-letni Poljak. Na vprašanje, ali je bil to njegov najboljši skok na dosedanji športni poti, je odvrnil, da to težko reče. »Zagotovo je bil eden od boljših. Imam sicer dober spomin, vendar kratkega. Naj raje strokovnjaki ocenijo, ali je bil moj najboljši, jaz zgolj opravljam 'umazano' delo,« je še dejal Kubacki, ki je vrhunsko formo potrdil tudi z včerajšnjim tretjim mestom v Innsbrucku.Čeprav se je moral na Bergislu sprijazniti šele s 15. mestom, največje odkritje sezone ostaja, ki se je šele v tej zimi, pri dobrih 24 letih, izstrelil v svetovni vrh. Zanimivo, da se je še lani spogledoval celo s koncem športne poti. »Potem ko se v prejšnji sezoni nisem uvrstil v ekipo za svetovni pokal, mi je bilo hudo. Najtežje je bilo po televiziji gledati tekme, na katerih bi si želel sam skakati. Ne, teh nisem mogel dolgo spremljati. Moral sem iti ven in početi kaj drugega,« je v pogovoru za norveško televizijsko postajo (NRK) priznal 24-letni zvezdnik iz Osla. Kako zelo težko mu je bilo takrat pri srcu, razkrijejo tudi naslednje besede.»To je bila res mračna zima. Ko se enkrat dotakneš dna, se razumljivo enkrat vprašaš, ali imajo treningi sploh še smisel. Da, priznam, takrat sem že pomislil na to, da bi svoje smuči postavil v kot, pravzaprav sem to že tudi storil. En teden nisem bil več smučarski skakalec,« je zaupal Granerud in v isti sapi pribil: »Vendar le en teden! Po sedmih dneh premora sem začel spet zavzeto trenirati.« Potem ko se je znašel na najnižji točki, je počasi le zasukal krivuljo navzgor. Kakor se spominja, si je postavil jasen cilj: trdno je bil odločen, da začne osvajati lovorike in postane najboljši na svetu., selektor norveške reprezentance, je razkril, da je Halvor Egner po koncu sezone poslal trenerskemu štabu elektronsko sporočilo, v katerem jih je prosil za pomoč.»Spraševal nas je, kaj mislimo, da mu primanjkuje in na čem naj dela, da se bo izboljšal. Trenerji smo staknili glave, se posvetovali in mu poslali izčrpen odgovor z nasveti,« je povedal 47-letni Avstrijec. Kot je pristavil, je Granerud, ki zdaj prepričljivo vodi v skupni razvrstitvi za svetovni pokal, poleti zelo dobro vadil in napredoval korak za korakom. »V primerjavi z letom poprej je začel bolj široko gledati na vse skupaj. Veste, Halvor je zelo inteligenten fant, ki je bil v preteklosti preveč osredotočen na podrobnosti, zaradi česar je pogosto izpred oči izgubil bistvo,« je razložil Stöckl.