Rogliču zmanjkalo moči za srebrni sprint

Slovenski kolesarski navdušenci, ki so pred tednom doživljali pravljico s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem na 1. in 2. mestu na Touru, so zadrževali dih, saj se je nekaj časa zdelo, da se Pogačar po osvojeni rumeni pelje še mavrični majici naproti, vendar se njegov napad ni izšel. Naslov prvaka je osvojil Francoz Julian Alaphilippe, Primož Roglič, ki je bil do zadnjega v igri za srebro, pa se je moral zadovoljiti s 6. mestom. »Taktika je bila, da se Primož in Tadej pred odločilnim delom dirke dogovorita, kako se bosta lotila zaključka,« je selektor Andrej Hauptman osvetlil ozadje Pogačarjevega skoka dobrih 40 km pred ciljem. Na vzponu na Gallisterno (2,7 km s povprečnim naklonom 6,4 odstotka in 14 odstotki na najbolj strmem delu) je pred številnimi slovenskimi navijači napadel v pradzadnjem od devetih krogov. Nihče mu ni sledil in zmagovalec Toura, ki je nekaj podobnega uprizoril že na lanski Vuelti in tam tudi slavil zmago, si je prikolesaril 25 sekund prednosti. Dolgo je kazalo, da se mu tekmeci, med katerimi so tempo narekovali Belgijci (pripravljali so teren za prvega favorita dirke Wouta van Aerta), ne morejo približati. Pogačar je bil sam v ospredju skoraj cel krog (dolg je bil 28,8 km), preden je šla karavana še zadnjič na Gallisterno, pa mu je naposled zmanjkalo moči. Preveč moči je že porabil ta mesec na poti do velike zmage v Franciji, po kateri regeneracija in trening nista bila takšna, kot bi ju potreboval, da bi spet končal na vrhu. Enako velja za Rogliča, ki se je moral v nekaj dneh pobrati po razočaranju, ko je v dvoboju z rojakom dan pred koncem izgubil rumeno majico. Kljub temu je bil včeraj konkurenčen. Ušel mu je le Alaphilippe, ki je na zadnjem klancu izpeljal odločilni napad. Sam se je odpeljal svojemu prvemu naslovu svetovnega prvaka naproti. Roglič ga je neuspešno lovil z van Aertom, Jakobom Fuglsangom, Michalom Kwiatkowskim in Marcom Hirschijem. Utrujen za 11 Slovenskemu zvezdniku je tako preostal še sprint za 2. mesto, za katerega pa mu ni ostalo več dovolj goriva. Fuglsang ga je nekoliko zaprl, vendar za kolajno v takšnem razpletu ni imel možnosti. »Bil sem malo prekratek na klanec, ko je napadel Alaphilippe. Fantje, s katerimi sem ostal v skupini, so vsi precej hitrejši kot jaz v sprintu, moja edina možnost bi bila, če bi ujel Alaphilippa, vendar je bil najmočnejši in je zasluženo zmagal,« je o razpletu, v katerem je van Aert 24 sekund za zmagovalcem osvojil srebro, Hirschi pa bron, povedal Roglič, ki je prepričan, da Slovenci to pot niso mogli doseči več, ter je potrdil, da je bil Pogačarjev skok del bojnega načrta. »Dogovorili smo se, kaj bomo storili, Tadejev skok je bil del načrta. Bolje ne bi mogli izpeljati dirke, na koncu mi je malo zmanjkalo. Zadovoljen sem, da mi je to še uspelo iztisniti iz sebe, po tem, kar je bilo za mano v zadnjih tednih. Koliko sem utrujen na lestvici od 1 do 10? Za 11,« je še povedal Roglič, za katerega ne bo veliko počitka, prijavljen je na sredino dirko Valonska puščica v Belgiji. Enako velja za Pogačarja. »Hoteli smo narediti težko dirko, da bi bila čim bolj selektivna že dva kroga pred koncem, zato sem napadel. Belgijci so vozili pametno in me držali na varni razdalji. Vedel sem, da me bodo prej ali slej ujeli, vendar sem želel čim dlje vztrajati v ospredju,« je o svoji potezi povedal Pogačar, ki je vedel, da ni tako močan, kot je bil v 20. etapi Toura, v kateri je v vožnji na čas deklasiral svetovno konkurenco. »Zadnji dnevi so bili nenavadni, noge sicer niso bile slabe, niso pa bile vrhunske,« je še povedal Pogi, ki je dirko končal na 33. mestu, 3:44 za zmagovalcem. Izmed slovenske osmerice, ki si je z Rogličevim 6. mestom prikolesarila četrto najboljšo slovensko uvrstitev na cestni dirki profesionalcev (Hauptman je bil 3. leta 2001 in 4. leta 2002, ko je bil Zoran Klemenčič 5.), je dirko končal le še Jan Polanc na 27. mestu (2:03). Mejnik za Slovenke Veliko zadovoljstva je bilo sicer v slovenski vrsti po sobotni ženski dirki, na kateri so Nizozemke slavile pričakovano dvojno zmago (Anna van der Breggen pred Annemiek van Vleuten, bron je osvojila Italijanka Elisa Longo Borghini). Dobre tri minute za zmagovalko je v cilj prikolesaril preostanek glavnine, v njem pa tudi Eugenia Bujak in Urška Pintar, ki sta si prisprintali 14. in 17. mesto. Tako sta obe izboljšali dozdajšnjo najboljšo slovensko uvrstitev na ženskih cestnih dirkah na SP, ki je z 22. mestom iz Bergna 2017 pripadala Pintarjevi. Če k temu prištejemo še 13. mesto Bujakove iz vožnje na čas, je bilo to za slovenske kolesarke daleč najuspešnejše SP doslej. Prihodnje SP bo gostil Leuven v Flandriji.