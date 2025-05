Rogliču v nadaljevanju Gira trda prede

Giro se nadaljuje z zelo hribovito, pravzaprav že gorsko etapo. V prvi deseterici so kar štirje kolesarji UAE (Združenih arabskih emiratov). In ne samo to, prva dva v skupnem seštevku sta prav iz te ekipe.

Torej, sledil bo napad na glavnega favorita letošnjega Gira, na Slovenca Primoža Rogliča. Kronometrov ni več na dirki, kar pomeni, da bodo tekmeci dobili krila. Opazili so, da Roglič, odkar je izgubil gorskega pomočnika Hindleyja, ostaja sam v boju s klanci in tekmeci.

To bodo zdaj začeli vsi, ki so še v igri za skupni seštevek, s pridom izkoriščati.

Težava za UAE pa je, da njihov kolesar Del Toro nosi majico vodilnega. Nenapisano pravilo v kolesarstvu pravi, da se ne napada klubski kolega, ki nosi majico vodilnega, ampak se ta brani.

Kaj pa se zgodi, če je na drugem mestu kolesar, ki je bil pred dirko mišljen kot kapetan. Juan Ayuso je že pred Girom veljal za Rogličevega najbolj nevarnega tekmeca za skupni seštevek.

Danes je na vrsti brutalni vzpon na San Pellegrino (13,7 km dolg, povprečen naklon 8,8 odstotka, s 16-odstotnim zidom pri vrhu) se konča 92,4 km pred ciljem, nato sledita še dva kategorizirana vzpona.

Glede na trenutno stanje Rogličeve ekipe, odstop Hindleyja, slaba forma Martineza, poškodba Tratnika mu lahko pri vzponih pomaga le še Giulio Pellizzari, bo Roglič zelo težko nadzoroval morebitne napade UAE in mu grozi nevarnost, da ostane »izoliran« in brez pomoči ekipe.

Seveda so tu še drugi kolesarji in ekipe, vsak s svojimi cilji in interesi, boj za vsako mesto med deseterico v skupnem seštevku, če ne celo za zmagovalni oder v Rimu.

Pred nami je razburljiv Giro, ki se bo z današnjo etapo pravzaprav šele razplamtel.

Današnja 11. etapa

Profil 11. etape FOTO: Delo

Vrstni red v skupnem seštevku pred današnjo 11. etapo