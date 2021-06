Rogličevi napovedujejo: Ne bo izleta za Pogačarja

Štirideset točk za zmago

Primož Roglič je v deževni Bretanji opravil zadnji lažji trening pred začetkom Toura.

Najboljši Roglič doslej

ali? Zdi se, da je pred 108. Tourom, ki se bo danes začel v Brestu, to edino odprto vprašanje za slovenske navijače in tudi za stavnice. Te napovedujejo ponovitev lanske dirke po Franciji z 22-letnim Komendčanom na 1. in 31-letnim Kisovčanom na 2. mestu. Največja kolesarska preizkušnja na svetu pa vendarle ni tako preprosta, v 3400 kilometrih se lahko zgodi marsikaj.Tako v Rogličevem taboru kot pri vsemogočnem Ineosu pa že od septembra lani snujejo revanšo. Petek pred Tourom je vedno dan zatišja pred veliko nevihto. Glavni igralci v tej predstavi opravijo medijske obveznosti, čas za dirkaško preizkušanje trase je tudi že mimo. To je dan, ko je treba poskrbeti, da bosta tako telo kot um prišla na veliki start napeta kot puška. Pogačar in Roglič sta sicer rutinirano opravila četrtkove minute pred mikrofoni. Oba sta napovedala, da sta nared za novo bitko na Touru, nista dajala bombastičnih izjav in predvsem sta se izognila temu, da bi drug drugega izpostavila kot glavnega tekmeca v boju za rumeno majico.Zato pa so bili v pogovoru za nizozemski časnik De Telegraaf bolj konkretni v vodstvu Rogličeve ekipe Jumbo Visma, ki ga še vedno pekli lanski zgodovinski zasuk. Če je kdo pozabil: Roglič je 11 dni nosil rumeno majico, dokler ni Pogačar v predzadnji, 20. etapi zaostanek za 57 sekund spremenil v zmago za 59 sekund.»Lanski Tour je bil naš najboljši, dvignili smo se nad svoje prejšnje dosežke. Tudi letos imamo zelo močno ekipo, le naša taktika bo drugačna. Minulo sezono smo prevladovali na dirki, vendar nismo zmagali. Iz tega smo se nekaj naučili. Drži, da bosta tudi Pogačarjeva ekipa UAE in Ineos sinprecej močnejša kot na Touru 2020. V vsakem primeru pa nimamo namena Pogačarju pripraviti izleta skozi Francijo,« je športni direktornapovedal drugačen pristop nizozemskih os, ki so septembra lani neumorno narekovale tempo za svojega kapetana, vendar za seboj proti Parizu povlekle tudi njegovega najnevarnejšega tekmeca. Šoku na La Planche des Belles Filles je sledila temeljita analiza in načrt dela z enim ciljem, dokončati tisto, kar se jim je lani izmuznilo dan pred parado šampionov na Elizejskih poljanah.»Obdelali smo seznam opravil s 40 točkami, da se nam ne bi ponovil lanski Tour. Zadnja vožnja na čas nas je ubila in to je brez dvoma eden od dejavnikov, ki smo mu posvetili veliko pozornosti. Še posebno ker sta letos na sporedu dve vožnji na čas v skupni dolžini 58 kilometrov,« je razkril vodja ekipeV teh 40 točk spada tudi to, da pride Roglič čim bolj svež na start, zato od 25. aprila in dirke Liege–Bastogne–Liege ni bil del karavane svetovne serije, kar pet tednov pa je preživel na višinskih pripravah.»Primož je v preteklosti dokazal, da po višinskih pripravah na dirke pride izjemno močan. Letos bo boljši, kot je bil lani, ko smo bili zaradi padca na kriteriju Dauphiné dolgo v dvomih, ali bo sploh nastopil. Na start je prišel daleč od optimalne pripravljenosti. Tokrat je drugače,« Zeeman napoveduje Rogliča v najboljši izvedbi doslej. Drugo vprašanje pa je, ali bo tudi vodstvo Jumba Visme najboljše doslej, saj so slovenskega kapetana dvomljive taktične odločitve stale že kopico velikih zmag. Pri nizozemski ekipi bodo morali v zakup vzeti še nekaj. Tudi od Pogačarja, ki kot kolesar pri 22 letih pravzaprav šele dozoreva, je pričakovati, da se bo predstavil v najboljši izvedbi doslej.