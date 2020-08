Rogličeve težave so preteklost

V zadnjih dneh je v kolesarski javnosti završalo ob dvomih, v kakšni pripravljenosti bo Primož Roglič prišel na sobotni start Toura. Pojavila so se celo vprašanja, ali se bo sploh podal v boj za rumeno majico, potem ko je padel v 4. etapi kriterija Dauphiné. Skrbi Zasavčevih navijačev je odgnal Merijn Zeeman, direktor njegove ekipe Jumbo Visma.



Pri ustvarjanju negotovosti je nekaj olja na ogenj sicer prilil tudi Roglič, ko je pred dnevi na družabnih omrežjih zapisal, da je pričakoval, da se bo njegovo stanje po padcu, pri katerem je dobil več odrgnin, hitreje izboljšalo. Tedaj je že bil na ekipnih višinskih pripravah v Tignesu, kjer so pri njegovi nizozemski zasedbi delo dokončali včeraj in napovedali, da so povsem nared za start dirke po Franciji.



»To, da smo Primoža po padcu preventivno potegnili z dirke, se je izkazalo za smotrno potezo. V zadnjih dneh je treniral brez težav. V Tignesu smo ga dobro oskrbeli in delali z njim,« je za nizozemski časnik De Telegraaf povedal Zeeman, ki pa se je moral sprijazniti z odsotnostjo še enega močnega aduta v črno-rumeni ekipi. Posledice padca so bile pri Stevenu Kruijswijku hujše, zaradi poškodbe rame se je moral lani tretjeuvrščeni kolesar Toura odpovedati nastopu.



Kljub temu Jumbu Vismi, ki je na pripravljalnih dirkah Tour de l’Ain in kriterij Dauphiné (do Rogličevega odstopa) kazala za tekmece nedosegljivo formo, ostajata izjemno močna aduta. Poleg Rogliča še njegov novi zvezdniški moštveni kolega Tom Dumoulin. Nizozemec na letošnjih preizkušnjah še ni bil na Rogličevi ravni, vendar so težave 30-letnega Kisovčana vzpodbudile nizozemske apetite po prvi zmagi na Touru po Joopu Zoetemelku leta 1980.

Ura resnice v 20. etapi?

Domači tisk ga že vidi v boju za zmago, še posebno po tem, ko naj bi v zadnjih dneh priprav dvignil raven forme, ki naj bi bila podobna tisti iz leta 2018, ko je francosko pentljo končal na 2. mestu. Njihovim besedam je pritrdil tudi Zeeman: »Toma vidimo kot enega od favoritov za zmago na Touru.« Jumbo Visma na start 3470 km dolge preizkušnje od Nice (29. avgust) do Pariza (20. september) vsekakor odhaja z eno od najmočnejših ekip, ki naj bi se ji po pričakovanjih najbolj po robu postavil Ineos, nekdanji Sky, ki je v zadnjih osmih letih sedemkrat slavil zmago na Touru, v svojih vrstah pa ima tudi lanskega šampiona Egana Bernala. Nizozemski optimizem seže do internega boja za zmago pri Jumbu Vismi.



»Kapetan Ineosa Bernal ni v blesteči formi, pričakujem pa, da bo napredoval. Najboljši vtis je doslej pustila Jumbo Visma, ne le z Dumoulinom in Rogličem, temveč celotno ekipo. Na žalost je moral Kruijswijk nastop odpovedati, Dumoulin, ki je manjkal lani, pa bo tukaj in vse kaže na to, da je v izjemni formi. To velja tudi za Rogliča, ker je predzadnji dan dirke na sporedu gorska vožnja na čas, je povsem možno, da bo na ta dan odločitev o rumeni majici padla v dvoboju dveh kapetanov Jumba Visme. To bi bil izjemen vrhunec dirke. Vedno je težko napovedovati, vendar mislim, da bo Tom blizu zmagi,« je v kolumni za De Telegraaf zapisal nekdaj eden od najboljših nizozemskih profesionalcev Michael Boogerd.