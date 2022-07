Rogličeve poškodbe hujše, kot je sprva kazalo. Neverjetno, da je sploh lahko dirkal

Eden izmed najboljših kolesarjev na svetu zadnjih let Primož Roglič tudi na letošnji dirki po Franciji ni imel sreče. Že peti dan je padel, ker se ni mogel izogniti bali sena, ki jo je na cesto z nespretno vožnjo prestavil eden izmed motorjev snemalca. Več o padcu preberite tukaj.

Kljub temu da si je po padcu kar sam naravnal ramo, je nadaljeval s kolesarjenjem. Še kar šest dni zatem je vrtel pedala, kljub vidnemu nelagodju in bolečinam, ko so mu morali pomagati na kolo in s kolesa.

V 19. etapi so v javnost pricurljale informacije, da naj bi bile poškodbe Rogliča hujše, kot so sprva mislili. Kot je povedal nemški komentator, naj bi imel poškodovani prvi dve vretenci. Da sta počeni, naj bi opazili šele na magnetni resonanci, na rentgenu takoj po padcu pa ne. Zaradi te poškodbe je ogrožen tudi nastop Rogliča na dirki po Španiji, kjer bi branil naslov zmagovalca zadnjih treh let.

Govoric iz Rogličeve ekipe Jumbo Visma še niso komentirali.