Rogličeva srž rezultati, ne barva

Tadej Pogačar, Primož Roglič in druščina napovedujejo še eno zgodovinsko sezono – letos so slovenski kolesarji slavili že 13 zmag na kategoriziranih dirkah v tujini. In to še preden se bo v nedeljo v Izoli začelo tekmovalno leto na domačih cestah, ki ga je vodstvo Kolesarske zveze Slovenije naznanilo s kopico obetavnih novosti. Navijače je najbolj zanimala podoba novega dresa slovenske reprezentance, ki so jo oblikovali pri novem opremljevalcu, italijanskem Ale, nekdanjem sponzorju ženske poklicne ekipe Ale BTC Ljubljana. Njeno licenco je odkupila Pogačarjeva ekipa UAE, Ale pa svojo zgodbo v Sloveniji nadaljuje z zeleno-modro reprezentančno opravo, ki je ne bo težko razločiti znotraj karavane. »Vedno rad nastopom za reprezentanco, veselim se tudi naslednjih nastopov v novem dresu, vendar vemo, da so bolj od barve pomembni rezultati, ki jih dosegamo v njem,« je zbrane na predstavitvi v novih prostorih olimpijskega izobraževalnega centra prek videoposnetka nagovoril Roglič.

EP za Mezgeca

Kdaj pa si bo nadel novi reprezentančni dres? Kot kaže, ne pred septembrskim svetovnim prvenstvom. »Junija so na sporedu sredozemske igre v Alžiriji, na katerih bodo priložnost dobili mlajši člani in kolesarji iz celinskih ekip. Na avgustovskem EP v Münchnu bo naš adut Luka Mezgec, saj mu je proga pisana na kožo. Glede na ekipne načrte preostalih bomo sestavili podporno ekipo okoli njega. Trasa septembrskega SP še ni znana, zato še ne vemo, kdo bo naš kapetan, odločili se bomo, ko bo jasno, kako zahtevna bo ta preizkušnja in za koga bo najbolj primerna,« je povedal selektor moške reprezentance Uroš Murn, ki je novembra lani zamenjal Andreja Hauptmana. Murn ima pri odločitvah, kdo bo njegov adut, sladke skrbi, saj ima na voljo zlati rod slovenskega kolesarstva. Kolesarska zveza Slovenije, ki jo od junija lani vodi predsednik Pavel Marđonović, pa bo morala poskrbeti predvsem za to, da bodo zrasli dostojni nasledniki. Zdi se, da so v krovni organizaciji storili nekaj korakov v pravo smer. Močno so okrepili ekipo pokroviteljev, v sodelovanju z novogoriškim klubom Meblojogi pa bodo priredili tudi novo kategorizirano dirko po Vipavski dolini in Novi Gorici, ki bo na sporedu 24. t. m.