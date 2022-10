Rogličev hrib čaka na Pogačarja

Italija in Hrvaška bosta ta konec tedna v središču kolesarske pozornosti. Na vzponu čez Učko bo danes bržkone padla odločitev o zmagi na dirki po Hrvaški, za katero se z Jonasom Vingegaardom (Jumbo Visma) bori tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorios), na dirki po Emiliji pa se po svetovnem prvenstvu v Avstraliji v akcijo vrača Tadej Pogačar (UAE), ki ima letos pred seboj še en velik cilj, čez teden dni ubraniti zmago na dirki po Lombardiji.

Vse poti vodijo v Como, kjer se bosta 8. oktobra končali dirka odpadajočega listja in sezona svetovne serije. Tam bodo Pogačar, Vingegaard, Mohorič in številna druga velika imena svetovnega kolesarstva. Slovo od karavane bosta vzela legendarna Alejandro Valverde (42 let) in Vincenzo Nibali (37), zaradi padcev in zdravstvenih težav ponesrečeno sezono bo poskušal rešiti Julian Alaphilippe, ki je po dveh letih slekel mavrično majico svetovnega prvaka … Zato pa v Lombardiji ne bo njegovega naslednika in ekipnega sotekmovalca pri Quick Stepu Remca Evenepoela, ki mu jutri v Bruslju pripravljajo velik sprejem za zmago na Vuelti in naslov svetovnega prvaka.

Po SP je že oznanil konec sezone, vendar je pod pritiskom sponzorjev in klubskega vodstva privolil v nastop na torkovi belgijski enodnevni dirki Binche–Chimay–Binche, na kateri se bo prvič predstavil v mavrični opravi. A največ tekmovalnega naboja je oktobra pri naših zahodnih sosedih, ki gostijo niz enodnevnih dirk. Začel se je s sredino Coppo Agostini, nadaljeval pa se bo z današnjo dirko po Emiliji, ki so jo slovenski navijači v zadnjih letih dobro spoznali.

Tri zmage pri svetišču San Luca

Za to je poskrbel Primož Roglič, ki je po padcu na Vuelti predčasno končal sezono. Nad Bologno je Kisovčan, ki bo konec meseca dopolnil 33 let, slavil že tri zmage. Cilj dirke je pri svetišču San Luca, do katerega vodi dva kilometra dolg vzpon s povprečnim naklonom 9,8 odstotka. Na njem je bil Rogla na dirki po Emiliji najboljši v letih 2019 in 2021, tu si je maja 2019 v uvodni vožnji na čas prikolesaril etapno zmago in prvo slovensko rožnato majico na Giru. Zdaj bo njegov hrib, ki ga morajo kolesarji na 198,7 km dolgi dirki po Emiliji (3021 višinskih m) premagati petkrat, poskušal osvojiti Pogačar.

»Lani sem prvič nastopil na italijanskih jesenskih enodnevnih dirkah, na katerih sem res užival. Zmaga na Lombardiji je bila popoln konec sezone in zelo sem motiviran za ponovitev tega dosežka,« je Pogačar razgrnil načrt za zadnji teden dirkanja v letu 2022. »Trasa dirke po Emiliji je zelo zahtevna. Od prihoda iz Avstralije se nisem preveč naprezal, zato bomo videli, kakšna bo moja forma. Rad bi dvigal pripravljenost do Lombardije, ki bo posebna dirka za konec sezone,« se Pogačar veseli petega, zadnjega spomenika v sezoni. Ta bo potekal v obratni smeri kot lani. Pogi je zmago slavil v Bergamu, kjer se bo tokrat dirka začela in se po 253 km končala v Comu.