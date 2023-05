Roglič za vsako sekundo izziva Remca

Michael Matthews (Jayco Alula) je bil junak tretje etape Gira, ki je postregla z bolj zanimivim dirkanjem, kot ga je ponujala na papirju. Na preži sta morala biti tudi glavna kandidata za končno zmago Primož Roglič (Jumbo Visma) in Remco Evenepoel (Soudal Quick Step). Na mokrih in razgibanih cestah italijanskega juga sta se pomerila za odbitne sekunde. Belgijec je bil boljši, a mu je Slovenec pred prvo gorsko bitko sporočil, da v boju za rožnato majico ne bo dirkanja v območju udobja.

Na 213 km dolgi poti od Vasta do Melfija je dolgo kazalo na deževno uspavanko, ki sta jo v prvih štirih urah s pobegom popestrila le moštvena kolega iz Corrateca, Srb Veljko Stojnić in Rus z italijanskim potnim listom Aleksander Konjišev. Ko pa je šla cesta dobrih 35 km pred ciljem navkreber, je karavana oživela, prva zvezdnika 106. rožnate dirke sta se na zadnjem letečem cilju udarila za odbitne sekunde, kot sta to marca počela že na dirki po Kataloniji.

Tokrat je bil hitrejši Evenepoel, ki je proti drugim tekmecem pridobil tri sekunde in eno proti slovenskemu rivalu. Ta se je s šestega mesta po uvodni vožnji na čas povzel na tretje mesto v skupni razvrstitvi, po novem s 44 sekundami za rožnatim Belgijcem.

Nadaljevanje njunega dvoboja je bilo pričakovati tudi v bitki za etapno zmago, v katero pa so se brezkompromisno vpletli močnejši in težji sprinterji. Matthews je slavil svojo prvo zmago na Giru po letu 2015, Roglič pa je sprint v zaključno vzpetino začel preveč v ozadju, da bi lahko dosegel več kot 7. mesto. Remco se je še nekoliko bolj izgubil v skupini in zasedel 15. mesto.

Danes že 3667 višinskih metrov

Skrivanja v glavnini ne bo v zaključku današnje četrte etape, v kateri v 175 km od Venose do Laga Lacena ni veliko ravnine, na gorskem ogrevanju letošnjega Gira bo treba premagati 3667 višinskih metrov.

Vrhunec bo zadnji vzpon na Colle Molella. Ko je tu leta 2012 nazadnje gostoval Giro, je zmago slavil v boju za skupni seštevek nenevarni Domenico Pozzovivo. Podoben razplet si tokrat najbrž želi Evenepoel, ki je napovedal, da je to etapa, v kateri se želi začasno znebiti rožnate majice. Kajpak bi jo prepustil ubežniku, ki bi mu jo pozneje »vrnil« brez pretiranega upora. A mu bodo tekmeci bržkone poskusili pokvariti načrte.

Morda tudi tako, da ubežnikom ne bodo pustili dovolj daleč, da bi slekli Evenepoela, ki energijo in čas za regeneracijo izgublja z medijskimi in protokolarnimi obveznosti vodilnega na dirki. Bržkone pa bo nekdo tudi preizkusil njegovo moč v zadnji klanec ...