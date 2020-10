Roglič v Riojo ne gre po vino, temveč majico

Brez predaha

©PHOTOGOMEZSPORT2020 Kolesarji Ineosa so imeli z rdečim kapetanom Richardom Carapazom v 7. etapi obilico dela pri narekovanju tempa v glavnini.

Karavana Vuelte je z odliko prestala testiranja na koronavirus, ki bi jo lahko zaustavila že daleč pred predvidenim ciljem 8. novembra v Madridu.pa je brez težav prestal 7. etapo po baskovskih hribih in dolinah, v kateri je zmago slavil Kanadčan. Dirka se danes seli v Riojo, ono od najbolj znamenitih španskih vinorodnih pokrajin. Slovenski zvezdnik pa tja ne gre po rdečo rujno kapljico, temveč po majico.Ukrepi za omejevanje širjenja koronavirusa so na dirki po Španiji najstrožji doslej, so pred startom v Irunu v en glas zatrjevali prireditelji in kolesarji. Teden dni pozneje temu pritrjujejo številke, medtem ko sta mehurčka na Touru in Giru vsaj nekoliko popustila v prvem tednu, je bil na Vuelti nepredušen, opravili so 684 testov brez enega samega pozitivnega izida.Vsi negativni je bila najboljša možna novica dopoldneva, ki se je nato prevesil v bojevito kolesarsko popoldne. Roglič je po izgubi vodstva v skupnem seštevku v 6. etapi dejal, da to pomeni spremembo pristopa njegove ekipe Jumbo Visma.To je bilo razvidno takoj po prvem dnevu premora. Nizozemska zasedba je v množični pobeg skoraj 30 kolesarjev poslalain. S tem se je razbremenila dela na čeli glavnine in ga naprtila kolesarjem Ineosa, ki branijo rdečo majico na plečih svojega kapetanaZaradi nevarnosti v ospredju, ki jo je predstavljal tudi Alejandro Valverde (Movistar), se zasledovalci niso mogli posebej sprostiti niti za trenutek. Ubežnike so morali vseh 159 km etape z dvema vzponoma na prelaz Orduña (7,8 km, povprečni naklon 7,7 %, največji naklon 14 %) držati na varni razdalji. Ujeti pa jim jih vendarle ni bilo treba, Valverde je pred etapo za Carapazom zaostajal za okrogle tri minute, Bennett 3:22. Tako so se v razburljivi bitki, ki je spominjala na divje dirkanje z letošnjega Gira, na katerem se je ekipni dih kolesarstva sprevrgel v nepredvidljive boje mož na moža, za etapno zmago udarili ubežniki. Najbolje je moči razporedil Woods (Education First), ki se je dva kilometra pred ciljem otresel drugih ubežnikov ter slavil 6. zmago v karieri, 2. v etapi Vuelte – najboljši je bil tudi v predlanski 17. etapi, prav tako v Baskiji, na vzponu na Balcon de Bizkaia.Kolesarji Ineosa so poskrbeli za to, da sta Valverde in Bennett pridobila manj kot minuto, Roglič, ki je tokrat prvič kolesaril v zeleni majici najboljšega po etapnih uvrstitvah, pa ni tratil moči s sprintom. Zasedel je 19. mesto in poskrbel, da je v cilj prišel skupaj s Carapazom, ki ima tako pred njim še vedno 30 sekund prednosti.Pobeg Kussa in Bennetta tako danes ni imel nikakršnega učinka na vrstni red pri vrhu skupnega seštevka, morda pa bo prispeval k temu, da bodo Carapazovi »telesni stražarji« nekoliko bolj utrujeni danes, ko bo na vrsti prva prava gorska preizkušnja drugega tedna Vuelte. Karavana se bo v 8. etapi podala iz Logroña, glavnega mesta Rioje in končala na vrhu Moncalvilla, 1490 m visoko. Na poti nanj se nihče ne bo mogel skrivati v glavnini, ciljni klanec (8,3 km, s povprečnim naklonom 9,2 % in največjim naklonom 12,5 %) bo brez dvoma poskrbel za to, da bodo morali Roglič, Carapaz in druščina pokazati vse, kar ta čas zmorejo.»To je bil dober začetek drugega tedna. Dva kolesarja smo imeli v ospredju, zadaj so delali kolesarji Ineosa, ni bilo preplaha, nadzirali so dirko, kot smo jih vajeni. V kolesarstvu ničesar ne dobiš zastonj, vseskozi moraš biti osredotočen nase in na preži. Poskušamo dirkati aktivno, manj predvidljivo, tako bomo nadaljevali tudi v naslednjih dneh,« je pred še eno gorsko bitko povedal Roglič.