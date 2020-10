Roglič v rdeči majici zbira 2. mesta

João Almeida se je po 15 dneh poslovil od rožnate majice. FOTOgrafije: Twitter

Dumoulin bo pomagal ekipi

V sprintu je Jai Hindley ugnal Taa Geoghegana Harta.

Lani rebra, letos lopatica

Giro eksplodiral na Stelviu

Na letošnjem Giru resda ni najbolj zvenečih (slovenskih) imen svetovnega kolesarstva, vseeno pa je dirka razburljiva kot že dolgo ne. V kraljevski 18. etapi je boj za rožnato majico na vzponu na Stelvio eksplodiral. João Almeida (Deceuninck Quick Step) se je od nje poslovil po 15 dneh, slekel mu jo je Wilco Kelderman (Sunweb), ki pa si še zdaleč ni zagotovil končne zmage. Ima le 12 sekund prednosti pred moštvenim kolegom Jaijem Hindleyjem, ki je dobil 18. etapo, in 15 sekund pred Taom Geogheganom Hartom (Ineos). V soboto gre karavana trikrat na Sestriere, v nedeljo jo čaka še vožnja na čas v Milanu.

v 3. etapi Vuelte, pred katero se je od dirke poslovil poškodovani, sicer ni slavil zmage, je pa z drugim zaporednim 2. mestom ubranil rdečo majico vodilnega. Na vzponu na Laguno Negro je bil najmočnejši Irec, ki je tudi najbližji zasledovalec slovenskega zvezdnika v skupnem seštevku.Vse, kar je bilo ključnega, se je včeraj zgodilo na 10-kilometrskem vzponu na Laguno Negro, na katerem so pobudo prevzeli kolesarji Ineosa in peklenski tempo za svojega kapetananavijali do najbolj zahtevnega zadnjega kilometra. V težave je vmes zašel(Mitchelton Scott), ki je moral v najbolj neugodnem trenutku zaradi okvare zamenjati kolo.Izgubil je stik s skupino favoritov, ki se je je držal v uvodnih etapah. Zraven pa je kajpak bil Roglič, ki je bil vse do zadnjega v boju za svojo drugo etapno zmago na 75. dirki po Španiji. Sprint navkreber je začel na tretjem položaju in nekoliko zaprt. Z zadnjim pospeškom je obšel Carapaza, ne pa tudi Martina, ki je tako slavil svojo prvo zmago, odkar je prestopil k ekipi Israel Start Up Nation. Z odbitnimi sekundami (za zmago jih je prejel 10, Roglič pa za 2. mesto 6) se je rdeči majici približal na vsega pet sekund.Glavno je, da ostaja na plečih Primoža Rogliča, ki jo bo danes v 4. etapi prvič branil v ravninski preizkušnji, potem ko so bile uvodne tri hribovite in gorske. Pred nadaljevanjem je sicer še vprašanje, koliko bo k ekipnemu uspehu prispeval, ki se je tudi sam nadejal boja za vrh, vendar pogorel v uvodnih etapah.Na Nizozemskem, v domovini Rogličeve ekipe Jumbo Visma, se sprašujejo, ali je smiselno, da nadaljuje na dirki. »Višji od kolesarjevega je ekipni interes, to velja tudi za Toma. Dokler bo zdrav, bomo računali nanj in storili vse, da uspehe dosegamo skupaj. Zdaj nadaljujemo sinkot glavnima pomočnikoma, cilji pa ostajajo nespremenjeni, končati visoko v skupnem seštevku in se osredotočiti tudi na etapne zmage. V tem delu leta si želimo doseči čim več. Iskreno povedano, ne vemo, kako dolgo bo Primož Roglič zdržal v trdem boju z Movistarjem, ki nas čaka. Ta ekipa na tej dirki rešuje svojo sezono, kar ji je deloma že uspelo s Solerjevo zmago v 2. etapi. Vsekakor so ti kolesarji zelo dobro pripravljeni,« je športni direktornapovedal, da bo nizozemski zvezdnik vztrajal v Španiji.Včerajšnji dan se je sicer slabo začel za Slovence. Iz ekipe Bahrain McLaren so sporočili, da na startu ne bo Mateja Mohoriča, ki je padel v 2. etapi, zdravniški pregled pa je pokazal, da je utrpel zlom lopatice.»​Izvid rentgenskega slikanja je pokazal, da ima kolesar komplicirani zlom lopatice. Operacije ne bo potreboval, kost pa se bo celila nekaj tednov,« je sporočil zdravnik moštva»Počutim se dobro, vendar zaradi zloma ne bom mogel nadaljevati dirke. Škoda za nesrečo, saj sem imel že za drugo etapo visoke cilje, pa še nekaj etap je na sporedu, kjer bi lahko dosegel dober rezultat,« pa je za klubsko spletno stran povedal Mohorič. Tako kolesar iz Podblice že drugo leto zapored predčasno končuje sezono zaradi padca. Lani se mu je nesreča pripetila na dirki po Hrvaški, pri padcu v Zadru si je zlomil dve rebri.