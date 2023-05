Roglič si želi čim več slovenskih zastav

Ko ima hudič mlade, jih ima veliko, ko se v ekipo prikrade covid-19, se običajno ne ustavi le pri enem okuženem kolesarju. Na žalost je tako pred 106. Girom d'Italia tudi pri Jumbu Vismi Primoža Rogliča, ki je moral zamenjati že tri pomočnike. Vendar to ni iztirilo 33-letnega Zasavca, ki se na jutrišnji start pripravlja z mislijo na rožnato majico 28. maja v Rimu.

»Grande casino se je začel, na koncu moramo biti zadovoljni s kolesarji, ki jih imamo na voljo,« je Roglič virtualno srečanje s svetovno kolesarsko sedmo silo začel s frazo, po kateri je zaslovel po padcu v uvodnih etapah Gira 2019.

Grande casino, velika zmešnjava pa se je tokrat nanašala na novico o novi koronski rošadi. V sredo so iz njegovega moštva sporočili, da sta zaradi okužbe s covidom-19 iz osemčlanske zasedbe odpadla Robert Gesink in Tobias Foss ter da ju bosta nadomestila Rohan Dennis in Jos van Emden. Včeraj je bil na testiranju pozitiven še van Emden, tako da je novi nadomestni kolesar postal Sam Oomen.

Če k temu prištejemo, da Wilco Kelderman ni pravočasno okreval po padcu na dirki Tirreno–Adriatico ter ga je pred časom nadomestil Sepp Kuss, je Rogličeva podporna ekipa, v kateri je tudi Jan Tratnik, precej drugačna, kot so jo načrtovali pri Jumbu Vismi in kakršna se je skupaj več tednov pripravljala na Tenerifih.

»Vse spremembe niso optimalne, nihče si jih ni želel. Covid je še del naših življenj, zamenjave še kar potekajo, na nas je, da verjamemo v kogarkoli, ki bo prišel kot zamenjava. Naloga pa ostane nespremenjena, vsak izmed nas bo moral na cesti pokazati vse, kar zmore,« se Roglič še ni odrekel misiji rožnata majica, ki je pred štirimi leti ni dokončal.

Tedaj je Giro začel z zmago in vodstvom v Bologni, po obilici težav z zdravjem in poškodbami pa jo je v Veroni končal na 3. mestu. »Sem kot vino, starejši sem, boljši sem. S starostjo postaneš modrejši, bolj izkušen. Kako hiter sem, bomo videli v naslednjih dneh. Storili smo vse potrebno, pripravljeni smo na dirkanje na vso moč,« je samozavesten Rogla, ki se bo moral postaviti po robu dobrih deset let mlajšemu svetovnemu prvaku Remcu Evenepoelu.

Povabilo v kolesarsko Planico

»Remco je eden od najmočnejših kolesarjev na svetu, pred kratkim je zmagal v na dirki Liege–Bastogne–Liege, v izjemni formi je. Preostali mu bomo poskušali otežiti življenje. Sicer pa ne gre le za dvoboj med nama, tukaj je veliko šampionov, to bo velika bitka,« slovenski as opozarja tudi na druge tekmece.

Razmerja moči se bodo sicer razkrila zelo hitro, jutri je na sporedu uvodna 19,6 km dolga vožnja na čas ob jadranski obali, zadnji trije kilometri proti cilju v Ortoni pa bodo šli večinoma navkreber. Evenepoel je razkril, da je traso spoznal že na novembrskem ogledu, kaj pa Roglič? »Že prvi dan bo pomemben v boju za skupno razvrstitev. Nisem pa še preveril trase, to bom storil na dan dirke, ko bo cesta zaprta, drugače ogled nima pomena,« je dejal Roglič, ki računa, da bo odločilen tretji teden dirke, tudi predzadnji dan z gorsko vožnjo na čas na Svete Višarje.

»Upam, da bo čim več navijačev. Uživam v tem, neverjetno je videti toliko slovenskih zastav ob cesti. Noro bo, upam, da bomo to nadgradili z dobrim rezultatom,« je rojake v slovensko kolesarsko Planico povabil Roglič.