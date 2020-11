Roglič se veseli vožnje na čas, Pogačar bi več klancev

Slovenska junaka Toura, ki ga je Tadej Pogačar končal na 1. mestu, Primož Roglič pa na 2., sta ta čas v povsem drugačnem položaju. Rogla se pripravlja na današnjo 13., morda že odločilno etapo Vuelte, Pogi je že lep čas na zasluženem oddihu, med katerim si je vzel čas za analizo trase dirke po Franciji 2021, na kateri bo branil rumeno majico.



Najprej o Rogliču in njegovem boju, da še drugič zapored osvoji rdečo majico najboljšega na dirki po Španiji. V nedeljski 12. etapi mu ni šlo vse po načrtih, na peklensko strmem vzponu na Angliru ni imel najboljšega dneva, izgubil je vodstvo v skupnem seštevku, ki ga je spet prevzel Richard Carapaz. Vendar z zanemarljivo prednostjo 10 sekund, ki bi jih moral Roglič brez težav nadoknaditi danes, ko je na sporedu 33,7 km dolga vožnja na čas, ki se bo končala z 1,8 km dolgim vzponom na Mirador de Ezaro.



Pred njo si je 31-letni Kisovčan iz ekipe Jumbo Visma ob drugem dnevu premora na dirki napolnil baterije. Želja ni, da le nadoknadi 10 sekund, temveč da med seboj in tekmeci naredi vrzel, ki bi mu omogočila mirno pot do cilja v Madridu v preostalih petih etapah.



»Več ko bo pridobil v vožnji na čas, lažje mu bo dirkati v preostalih etapah. Glede na dosedanja razmerja do tekmecev bi moral pridobiti vsaj nekje med pol minute in minuto,« razplet v Rogličev prid pričakuje tudi naš nekdanji profesionalec Primož Čerin.



Ob pogledu na to, koliko je bil Roglič doslej v vožnjah na čas boljši od tekmecev za vrh v skupnem seštevku Vuelte, je napoved celo zadržana. Carapaz je v 20. etapi letošnjega Toura, v kateri je Roglič izgubil boj za rumeno majico s Pogačarjem, za Roglo v 36,2 km zaostal 5:57. Na lanskem Giru, ki ga je Ekvadorec končal na 1., Slovenec pa na 3. mestu, so šle vse vožnje na čas v prid slednjemu. V 1. etapi v Bologni je bil v pičlih 8 km Roglič od Carapaza hitrejši za 47 sekund, v 9. etapi je v San Marino po 34,8 km pribrzel 1:55 hitreje kot Južnoameričan, tudi v sklepni etapi v Veroni, ko je bil Roglič zaradi zdravstvenih težav pri koncu z močmi, je bil v 17 km za 46 sekund hitrejši od Carapaza.

Stresno bo in razburljivo

O tem, kdo bi moral danes obleči rdečo majico na Vuelti, ni dvoma, odprla pa so se že vprašanja, kdo bo prihodnje leto nosil rumeno majico na Touru, katerega traso so predstavili v nedeljo zvečer – 108. dirka po Franciji se bo 26. junija začela v Brestu in se 18. julija končala v Parizu. Dolga bo 3383 km, trasa pa bo precej bolj tradicionalna kot minula leta. Letos smo videli šest zaključkov v klanec, prihodnje leto bodo na sporedu samo trije ciljni vzponi, zato pa bosta namesto le ene letošnje vožnje na čas na sporedu dve, v 5. (27 km) in 20. etapi (31 km).



»Trasa je zelo zanimiva, prvi teden v Bretanji bo stresen z vetrom in slabim vremenom. Sledi vožnja na čas, ki mi bo ustrezala, čeprav bo precej ravninska. Alpske etape bodo zahtevne, legendarna pa bo 11. etapa z dvema vzponoma na Mont Ventoux. Tudi Pireneji mi ustrezajo, letos sem na njih užival, upam, da bo prihodnje leto podobno. Za konec bomo spet imeli vožnjo na čas v 20. etapi. Tour bo gotovo razburljiv,« je o cestah, na katerih bo branil letošnjo zmago, povedal Pogačar, ki si je sicer želel traso bolj podobno letošnji.



»Želel bi si več ciljnih vzponov, vendar to ni ključnega pomena. Kolesarji bodo naredili težko dirko na kakršni koli trasi, četudi je ta dovolj zahtevna, v kar nekaj etapah bo treba premagati več kot 4500 višinskih metrov,« je še povedal 22-letni Komendčan iz ekipe UAE.