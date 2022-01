Roglič se ne da, še vedno vidi rumeno

»Spet sem na kolesu, prvi kilometri v novem letu so za nami, pripravljamo se na nove izzive. Sem dobre volje, v formi pa še nisem,« je Primož Roglič sproščeno začel prvo srečanje na daljavo s slovensko sedmo silo v letu 2022. Sezona, ki prihaja, bo bolj napeta. Tako kot njegov rojak in veliki tekmec Tadej Pogačar meri na rumeno majico na Touru in rdečo na Vuelti.

Njegova ekipa Jumbo Visma bi se morala pred božičem navijačem predstaviti v živo v Amsterdamu, vendar je novi pandemični val razgrnitev sezonskih načrtov preselil na javljanje po videopovezavi s priprav v Španiji. Že pred njimi je bilo jasno, kje bo Roglič začel sezono, na dirki Pariz–Nica od 6. do 13. marca. Tu bo poskušal olimpijski prvak v vožnji na kronometer poravnati prvi del računov s smolo v letu 2021. Dirko proti soncu je imel lani po treh etapnih zmagah že v žepu, vendar je po dveh padcih v sklepni etapi ostal brez rumene majice.

Še bolj kruto se je zanj končal Tour de France, po grdem padcu v 3. etapi je v bolečinah vztrajal do konca prvega tedna in nato sprejel neizbežno. Sestopil je s kolesa, na dan, ko je v Tignesu čakala vojska slovenskih navijačev, ki je nato do druge zaporedne zmage v Parizu pospremila Pogačarja. In Roglič se bo tudi tu vrnil na kraj zločina; po dveh ponesrečenih poskusih bo tudi leta 2022 njegov prvi cilj zmagoslavje na Elizejskih poljanah.

»Če gledam na lansko leto, moram predvsem ostati na kolesu in priti do konca Toura, nato v dobri formi pričakati Vuelto. Zato moram biti fizično čim bolje pripravljen in imeti okoli sebe tudi čim bolje pripravljene fante. Čim bolje moramo sodelovati, si pomagati in uživati na dirkah,« je pri napovedih previden Roglič, a je jasno, da njegove ambicije ostajajo najvišje.

V uradnem ekipnem načrtu sezone še ni njegovega nastopa na dirki po Španiji, vendar je namignil, da si želi tako prvo zmago na Touru kot četrto zaporedno na Vuelti. Do teh dirk je še dolga pot. »Po Pariz–Nica bo moj program podoben lanskemu, z dirko po Baskiji in spomladanskimi klasikami, nastopil bom tudi na dirki Milano–Sanremo,« je načrte za začetek sezone razkril 32-letni Kisovčan.

Kapetan tudi Vingegaard

Ni jasno, ali se bo tako kot lani pred Tourom za dva meseca umaknil z dirk. »Priprave bodo podobne, stvari, ki so delovale, ne želimo spreminjati. Po dvomesečnem premoru sem bil vrhunsko pripravljen, to sem dokazal po Touru, ni pa zagotovila, da bom z enakim pristopom vedno dobival iste rezultate. Zato bomo ostali odprti glede sklepnih priprav, morda bomo takrat ocenili, da potrebujem več treninga, morda še kakšen nastop na dirki,« je nadaljeval Roglič, čigar rumena majica ne bo edini cilj Jumba Visme na Touru. Na startu bo imel enakovreden status z njim lani drugouvrščeni Jonas Vingegaard, Wout van Aert pa bo lovil zeleno majico najboljšega sprinterja.

»Analize bodo delali po Touru, a mislim, da bom imel okoli sebe dovolj fantov. Vsi vemo, zakaj gremo v Francijo, nič me ne skrbi,« je dejal Roglič. Njegov načrt dirk razkriva, da se s Pogačarjem pred Tourom ne bosta srečala na nobeni od etapnih dirk, le na enodnevnih preizkušnjah Milano–Sanremo (19. 3), Valonska puščica (20. 4.) in Liege–Bastogne–Liege (24. 4.). Ko se bosta pomerila, ne bo filozofiranja: »Pri Tadeju in meni je enostavno, oba čim večkrat poskušava prva prečkati ciljno črto.«