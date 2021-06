Roglič s svežimi ranami na uro resnice

Vseskozi preizkušajo meje mogočega

Pravljična Cavendisheva vrnitev Veliki junak sprinterske 4. etape je bil Mark Cavendish, ki se je pravljično vrnil na veliko sceno. V solzah sreče je proslavil svojo 31. etapno zmago na Touru. Prikolesaril si jo je kar pet let po 30., ki jo je dosegel v 14. etapi Toura 2016. Za njim so težavna leta tekmovalne krize, iz katere ni našel poti do letošnjega prestopa k ekipi Deceuninck Quick Step. V tej je v osmerico za Tour vskočil v zadnjem trenutku, po poškodbi Sama Bennetta. V skupnem vrstnem redu ni prišlo do sprememb, rumeno majico še naprej nosi Mathieu van der Poel, Pogačar na 6. mestu zaostaja za 0:39, Roglič pa na 20. mestu za 1:35.

To ni več kolesarstvo, so po festivalu padcev v uvodnih etapah Toura rohneli komentatorji po svetu. Debata o nesrečah v 3. etapi, v kateri jo je skupil tudi(Jumbo Visma), se je zavlekla v naslednje dni. Karavana je včeraj simbolično protestirala, prave posledice padca 31-letnega Kisovčana pa bomo spoznali danes. Tako kot(UAE) ga čaka 27,2 km dolga vožnja na čas, ki bo v boju za rumeno majico ločila zrnje od plev.Padcem je sledilo kazanje s prsti. Kolesarji in njihove ekipe so prireditelje Toura in Svetovno kolesarsko zvezo (UCI) obtoževali, da ne skrbijo za varnost tekmovalcev. Zraven so okrcali sindikat poklicnih kolesarjev (CPA), češ da ne stori dovolj, da bi se razmere izboljšale. Kamen spotike je bil zaključek 3. etape, ki je potekal po ozkih in zavitih cestah, za nameček vseskozi v rahlem spustu, tako da so bile hitrosti velike.Prva nesreča se je zgodila že v uvodnem delu etape in iz dirke izločila Rogličevega pomočnika(zlomljena ključnica) ter skorajda tudi kapetana Ineosa, ki dirko nadaljuje kljub izpahnjeni rami. Največje žrtve vratolomnega finiša so bili Roglič, ki jo je odnesel brez zlomov, vendar z odrgninami po vsem telesu, bržkone najbolje pripravljeni sprinter na dirki(Lotto Soudal) in glavni adut ekipe Bahrain Victorius v skupnem seštevku. Slovenec je še na dirki, Avstralca sta z zlomljenima ključnicama že prečrtana.Nekdanji slovenski profesionalec in zdajšnji športni direktor pri ekipi Bahrain Victoriousima svoj pogled na kolesarsko gladiatorstvo. »Vsak dan beremo naslove o brutalnih etapah. Na Touru je vsako leto večja želja po uspehu, večja konkurenca in kolesarji vedno pogosteje dirkajo do meja mogočega. Trasa ni težava, prvi teden dirke ne more potekati po avtocesti. Sicer pa je težko najti rešitev, če kolesarji veljajo za mevže, ko se pritožujejo, ker morajo dirkati v mrazu in drugih nečloveških razmerah, če se razbijejo na cesti, pa je to normalno,« je povedal Štangelj, sicer ni del bahrajnske ekipe na Touru, katere barve brani novi slovenski prvak»S Haigom je imela naša ekipa lepe možnosti za napredovanje v skupnem seštevku in je šlo vse po zlu. Mohorič dobro opravlja svoje delo, za to pa mora biti vseskozi na meji. Dogajanje se bo umirilo šele v težjih klancih, ko bo vsak prišel na svoje mesto,« je nadaljeval 48-letni Novomeščan.Kaj pa današnja vožnja na čas? »Rumena majica bo verjetno zamenjala lastnika. Če gledamo favorite v skupnem seštevku, je v prednosti, ki pa bo bržkone izgubil nekaj časa proti Pogačarju in Rogliču. Če bi bilo vse normalno, bi bil favorit, vprašanje pa je, koliko ga bodo ovirale vse buške in odrgnine,« je še povedal Štangelj.Rogliča, ki mora v lovu za rumeno majico nadoknaditi poldrugo minuto, ob številnih poškodbah gotovo čaka neprijetna ura na kolesu za kronometer. Štoparice bodo pokazale, kako boleča bo zanj ali pa za njegove tekmece. Kapetan Jumba Visme je v pripravi na Tour veliko stavil ravno na to disciplino, ki mu je lani v dvoboju s Pogačarjem odnesla končno zmago. Nanjo se tedaj ni mogel najbolje pripraviti zaradi padca na kriteriju Dauphiné. Zdaj je opravil celotne priprave, a gre na start s svežimi ranami ...