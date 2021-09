Roglič razveselil navijače, s Pogačarjem bosta združila moči

Kolesarska zveza Slovenije je sporočila imena reprezentantov, ki bodo tekmovali na 94. svetovnem prvenstvu v Belgiji, ki bo v mestih Brugge in Leuven med 19. in 26. septembrom. Prvi imeni slovenske vrste bosta Primož Roglič in Tadej Pogačar. Prvi bo nastopil le na cestni dirki, drugi pa tudi v vožnji na čas.



Roglič je že pred časom dejal, da nastopa na svetovnem prvenstvu ne načrtuje, a se je očitno vednarle odločil za cestno dirko. V kronometru, v katerem je letos postal olimpijski prvak, ne bo nastopil, za kolajno pa se bo tako namesto njega boril Pogačar, za katerega na olimpijskem kronometru v Tokiu ni bilo mesta. V vožnji na čas bo nastopil tudi Jan Tratnik, ki bo del obeh preizkušenj. Na cestni dirki bodo še Matej Mohorič, Domen Novak, Luka Mezgec, Jan Polanc in David Per, rezerva pa je Žiga Jerman.



Pri dekletih bo v vožnji na čas in cestni dirki tekmovala Eugenia Bujak, samo na cestni dirki pa Urška Žigart, Urška Bravec in Špela Kern.



V Belgiji bodo tekmovali tudi mladinci in člani do 23 let. Med slednjimi bosta v vožnji na čas vozila Nik Čemžar in Anže Skok, na cestni preizkušnji pa Matevž Govekar. Med mladinci bo v obeh disciplinah dirkal Jaka Špoljar, na cestni dirki pa še Fabijan Kralj, Vid Jeromel in Aljaž Turk.



Pri mladinkah pa bosta Nika Bobnar in Pija Galof tekmovali tako v cestni dirki kot vožnji na čas, sam na cesti pa Nuša Moroz.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: