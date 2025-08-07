Roglič pod plazom kritik po Touru: Sebični veteran je dirkal le zase

Po koncu letošnje Dirke po Franciji se je nad Primožem Rogličem zgrnilo precej kritik, predvsem s strani nemških navijačev. Ti mu očitajo, da ni pomagal moštvenemu kolegu Florianu Lipowitzu pri boju za mesto na zmagovalnem odru. Spletna stran ARD Sportschau je v analizi ob prihodu Remca Evenepoela v ekipo Red Bull-Bora-Hansgrohe Rogliča celo označila za »sebičnega veterana«.

V zadnjem tednu Toura je Roglič nastopal izjemno napadalno – večkrat se je vključil v pobeg z željo po etapni zmagi, a mu ta načrt ni uspel. Zgodnje trošenje energije ga je v zaključku dirke stalo konkurenčnosti v skupnem seštevku, kjer je na koncu pristal na osmem mestu.

Posebno pozornost pa je vzbudilo njegovo obnašanje v gorskih etapah, kjer ni pomagal kapetanu ekipe Florianu Lipowitzu. Ta se je v zaključnih alpskih etapah boril za tretje mesto z mladim Škotom Oscarjem Onleyjem. Kritike so prišle predvsem iz Nemčije, kjer so navijači menili, da je Roglič s svojimi samostojnimi akcijami zapravil preveč energije, ki bi jo sicer lahko namenil pomoči moštvenemu kolegu. Na ARD Sportschau so bili posebej ostri: »Sebični veteran Primož Roglič je dirkal le zase in ignoriral precej močnejšega sotekmovalca.«

V analizi so še zapisali: »Sestava ekipe na Touru ni bila uspešna. Lipowitz je bil že po nekaj kilometrih v gorah sam. Roglič mu je le občasno sledil, a nikoli dejansko pomagal nemškemu odkritju dirke.« Ob tem so pozabili omeniti, da je Roglič denimo na Mont Ventouxu v preteklosti čakal prav nemškega kolesarja.

ARD je zaključil: »Lipowitzu je uspelo prebroditi pomanjkanje pomoči s svojimi izjemnimi predstavami.« A kljub temu velja dodati, da tudi Lipowitz ni bil brez napak. V zaključku Toura je skoraj zapravil prednost pred Onleyjem, predvsem zaradi preveč tvegane taktike. Njegovi napadi od daleč so bili posledica neizkušenosti in želje po dokazu, kar ga je skoraj stalo mesta na odru, povzema časnik Delo.