Roglič po brutalnem padcu poškodovan: Sam sem si namestil ramo (VIDEO)

Kaotična peta etapa se je za našega kolesarskega asa Primoža Rogliča končala slabše, kot je sprva kazalo. Med vožnjo je motor na cestišče potegnil balo sena, ki naj bi služila kot zaščita, Primož, ki je bil skupaj z Pogačarjem v glavnini, pa je čez balo nesrečno padel. Roglič je izgubil kar nekaj mest, v primerjavi s Pogačarjem je izgubil več kot dve minuti, a bolj kot izgubljene minute ekipo Jumbo Visma skrbi poškodba, ki jo je ob padcu staknil Roglič.

V javljanju za RTV in druge tuje televizijske postaje je Roglič povedal, da si je pri padcu poškodoval in izpahnil ramo in da si jo je»popravil« kar sam. »Mislim, da je motor zadel ob zaščito na znaku, to zaščito pa je nato odneslo v središče glavnine in v nas tekmovalce, zaradi česar smo padli,« je o padcu dejal 32-letni Kisovčan in dodal informacijo o poškodovani r«ami: »Ni najboljše, nisem si mogel takoj popraviti rame, moral sem se usesti na stol od gledalcev in si ob cesti popraviti ramo.« Dodal je še, da ima tehniko, da si potegnem roko dol in nazaj namesti.