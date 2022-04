Roglič ob vrh tik pred vrhuncem

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič (Jumbo-Visma) je v peti etapi 61. dirke po Baskiji izgubil vodstvo v skupnem seštevku. V cilj je pripeljal v razredčeni glavnini, etapo od Zamudia do Mallabie (163,8 km) pa je dobil Španec Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers). Skupno vodstvo je prevzel Belgijec Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), ki je že prej veljal za glavnega tekmeca našega kolesarja.

Enaindvajsetletni Rodriguez, sicer eden od prvotnih ubežnikov, je dobil včeraj šele prvo dirko v svoji poklicni karieri, poroča STA. Na zahtevnem zadnjem delu klanca do Mallabie je zadržal sedem sekund naskoka pred skupino prepričljivih favoritov za najvišja mesta v tokratni etapi z drugouvrščenim Kolumbijcem Danielom Martinezom (Ineos Grenadiers) na čelu.

Tretji Evenepoel je zaostal za devet sekund. S tem je 22-letni Belgijec prevzel vodstvo v skupni razvrstitvi, bil pa je tudi pobudnik odločilnega napada 16 km pred koncem etape. Skupaj z njim je odpeljalo še nekaj v skupnem seštevku nevarnih kolesarjev, ki so tako prehiteli 32-letnega Rogliča.

Najhujše šele prihaja

Kisovčan je v etapi zaostal za minuto in 16 sekund, skupno pa je zdaj osmi z 1:05 minute zaostanka. Za vodilnim Evenepoelom drugo mesto drži Martinez (+0:02), tretji pa je po novem Španec Jon Izagirre (Cofidis), ki zaostaja za 21 sekund.

Še sekundo več zaostanka imata četrti Rus Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) in peti Španec Pello Bilbao (Bahrain-Victorious). Toda najhuje na dirki po Baskiji šele prihaja. Danes bo namreč na sporedu kraljevska zadnja etapa od Eibarja do Arrateja (135,7 km) s kar osmimi vzponi, tudi z zaključnim tik pred nekoliko bolj položnim zadnjim kilometrom do cilja.