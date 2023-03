Roglič ni šel dvakrat na led

Za slovenskimi kolesarskimi navijači je spektakularen petek, v katerem si na žalost niso mogli v miru ogledati predstav svojih ljubljencev. Sočasno so se za zmago na dirkah svetovne serije borili Primož Roglič (Jumbo Visma), Tadej Pogačar (UAE) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious), najuspešnejši pa je bil Rogla, ki je morda že v svoj prid odločil dirko po Kataloniji.

Rogliča nikoli ne odpiši vnaprej je kolesarski aksiom, ki bi ga moral svetovni prvak Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) že poznati. Če ga še ni, ga je izučila 5. etapa katalonske preizkušnje oziroma zadnjih 50 metrov ciljnega vzpona na Lo Port. Samo toliko je potreboval 33-letni Kisovčan, da je strl 10 let mlajšega belgijskega tekmeca, ki je dobil zadnji medsebojni dvoboj navkreber v 3. etapi. La Molina je bila Evenepoelova in skorajda tudi majica vodilnega, ki jo je Roglič ob izenačenem času v skupnem seštevku obdržal zaradi boljših etapnih uvrstitev.

To je Remcu vlilo samozavest in na Lo Portu je spet napadel 4,6 km pred vrhom, za seboj povlekel Rogliča, nato pa poskusil z dolgim pospeškom, ki je v sredo strl kapetana Jumba Visme. A slovenski as ni šel dvakrat na led, odločilni naboj je prihranil za zadnjih 50 m, ki so pokazali, kako se je uštel Evenepoel. Tudi svetovni prvak stežka pripleza do vrha, če mu noge zalije mlečna kislina. Do cilja je izgubil 6 sekund, skupaj z odbitnimi (Roglič jih je prejel 10, on 6) 10 sekund, kolikor zdaj znaša Rogličeva prednost v skupnem seštevku.

»Vesel sem, še vedno se vračam na najvišjo raven. Iz klanca v klanec mi gre bolje, tokrat sem užival. Pred nami sta še dva zahtevna dneva, počakajmo na to, kaj se bo zgodilo,« se Roglič pred ciljem v Barceloni ne želi razglasiti za prvega slovenskega zmagovalca dirke po Kataloniji.

Pogačar dirkal v gosteh

Če se je v katalonski klanec vse zgodilo v zadnjih metrih, smo v Belgiji na dirki E3 Saxo Classic videli maratonsko taktično poslastico. Prvi napad je že 80 km pred ciljem 204,1 km dolge preizkušnje sprožil Mathieu van der Poel (Alpecin Deceuninck), dobrih 60 km pred ciljem je v ospredju ostala samo še smetana karavane, v njej pa Pogačar in Mohorič.

Slednjega so »uničili« rojakovi pospeški na slovitih vzponih na Paterberg in Kwaremont 40 km pred ciljem, ne pa tudi van der Poela in Wouta van Aerta (Jumbo Visma). V zadnjih 20 km se je cesta povsem zravnala in od tu je Pogačar, eden od najboljših hribolazcev na svetu, dirkal »v gosteh«. Bil je v družbi največjih specialistov za enodnevne dirke in tudi močnejših sprinterjev.

Zato v troboju titanov ni čakal na ciljno ravnino, v zadnjih 3 km je dvakrat poskušal uiti, vendar sta bila velemojstra klasik pripravljena na njegove skoke. Drugo zaporedno zmago v Harelbekeju je slavil van Aert, pred van der Poelom in Pogačarjem. Mohorič je zasedel 7. mesto. Za vse je to bila generalka pred dirko po Flandriji, ki bo na sporedu 2. aprila, in vse je prihodnjo nedeljo spet pričakovati v boju za vrh.