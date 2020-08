Roglič ne razmišlja o virusu, temveč zmagi

Nica • Primož Roglič in Tom Dumoulin sta z ramo ob rami odgovarjala na novinarska vprašanja, vendar na daljavo, prek videopovezave. To je bilo tako znamenje nove realnosti, s katero se spopadajo udeleženci 107. Toura, ki se bo začel v soboto, kot enakovrednega statusa, ki ga imata prvi slovenski in nizozemski zvezdnik v ekipi Jumbo Visma. »Tukaj sem, prihajam na start, to je dobra novica. Bomo videli, kako bo šlo,« je še pred novinarsko konferenco Roglič razblinil zadnje dvome, ali bo po padcu v 4. etapi kriterija Dauphiné nastopil na Touru, nad katerim visi druga vrsta negotovosti. Številni se sprašujejo, ali bo karavana 22 ekip in 176 kolesarjev (med njimi bo pet Slovencev, poleg Rogliča še Tadej Pogačar, Jan Polanc, Matej Mohorič in Luka Mezgec) opravila celotno francosko pentljo, od sobotne Nice do Pariza 20. septembra. Negotovost kajpak vlada zaradi koronavirusa, epidemiološka slika je ena najslabših v Franciji ravno na območju, kjer se bo dirka začela. Departma Alpes-Maritimes z 59,8 okuženih na 100.000 prebivalcev spada na rdeči seznam. In če bi se izkazalo, da se karavana Toura in njeni spremljevalci ne držijo dovolj strogo ukrepov proti širjenju virusa ter bi pri tem prispevali k slabšanju zdravstvenega položaja, bi lahko bilo dirke predčasno konec, če bi to zaukazale francoske oblasti. Nič o tekmecih Vendar se Roglič ta čas ne ubada s koronavirusom in možnostjo, da bi njegovo ali katero koli ekipo izločili z dirke, če bi se v njej pojavila dva primera okužbe v enem tednu. Ubada se s povsem kolesarskimi vprašanji in predvsem svojo pripravljenostjo, ki je bila pred dvema tednoma še brez dvoma blesteča. Prepričljivo je zmagal na dirki Tour de l’Ain, svoji prvi po osemmesečnem tekmovalnem premoru. Sledila je še prevlada na kriteriju Dauphiné, generalki za Tour, ki pa jo je presekal grd padec. Sledila sta preventivni odstop pred zadnjo etapo in okrevanje, med katerim je izgubil nekaj dragocenih dni treninga. »Moji načrti pred dirko so se zaradi tega gotovo spremenili, tako zapletenih zadnjih dni pred startom nismo imeli v načrtu. Po padcu nekaj časa nisem mogel trenirati, kot sem si želel, v zadnjih dneh pa se mi je vendarle uspelo opraviti svoje delo, kot sem si to zamislil. Zato se veselim začetka dirke,« je povedal 30-letni Kisovčan, ki je ubral podoben medijski pristop kot pred lanskima Girom in Vuelto, brez omenjanja morebitnih najmočnejših tekmecev. »Osredotočiti se moramo nase, to je edino, na kar imamo vpliv. Po najboljših močeh se moramo potruditi kot posamezniki in kot ekipa. O drugih sploh ne razmišljam. Vsi se na start v soboto podajamo iz enakega izhodišča, zato imajo na začetku vsi možnosti za zmago, zmagal pa bo najmočnejši. Tom je zelo napredoval in bo na Touru v vrhunski formi. Lepo je imeti tako močnega ekipnega sotekmovalca, oba bova za zmago storila vse, kar je v najinih močeh,« je še povedal Roglič in dodal, da se je predlani na Touru še učil od Dumoulina, ki je bil tedaj še njegov tekmec iz ekipe Sunweb. Slovenec je dirko končal na 4. mestu in moral priznati premoč drugouvrščenemu Nizozemcu, s katerim bosta zdaj delala za isti cilj, vendar zmaga lahko le eden. V zadnjem letu je bil to praviloma Roglič.