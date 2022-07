Roglič je za Vingegaarda načel Tadeja Pogačarja

Kako streti Tadeja Pogačarja? Odgovor na to vprašanje smo dobili v epski 11. etapi Toura, po kateri kaže, da rumena majica ne bo šla tretjič zapored v Slovenijo, temveč drugič v zgodovini na Dansko. V njej je ekipa Jumbo Visma izpeljala taktično mojstrovino, v kateri je Primož Roglič neumorno napadal rumenega rojaka, sadove pa je pobral njegov moštveni kolega Jonas Vingegaard.

Pogačarja, dvakratnega šampiona Dirke po Franciji, na tritedenski preizkušnji v dvoboju mož na moža tačas ne premaga nihče. To je nekakšen kolesarski aksiom, ki se je obdržal, čeprav je 23-letnik s Klanca pri Komendi na vzponu na prelaz Granon utrpel najhujši udarec, odkar je leta 2019 prestopil med profesionalce. Ni mu ga zadal en tekmec, družno se ga je lotila celotna ekipa Jumba Visme, ki se je odkupila za vse zgrešene poteze iz preteklosti, vendar na žalost njegovih navijačev v glavno vlogo ni postavila Rogliča. Nizozemska zasedba je najprej v pobeg poslala ravninski lokomotivi Wouta van Aerta in Christopha Laporta ter že kmalu za tem aktivirala tudi gorske sile. Že na vzponu na Telegraphe je bilo jasno, da Pogačarja čaka dolg in vroč dan, v katerem ga bodo obkolile nizozemske ose. Pikati je začel Roglič, ko je Pogi odgovoril na njegov skok, že je sledil Vingegaardov napad.

Nepričakovana kalvarija

Vendar se ne Slovencu ne Dancu ni uspelo otresti Pogačarja, ki je suvereno deloval vse do zadnjih petih, tudi najzahtevnejših kilometrov. Roglič je že pred tem pri utrujanju Pogačarja porabil vse razpoložljive moči, Vingegaard pa je pospešil in odgovora ni bilo. To je bil začetek kalvarije, v kateri se je 39 sekund prednosti slovenskega šampiona hitro stopilo. Vprašanje je bilo, kako velika vrzel se bo odprla med njim in Vingegaardom. Ure so se ustavile šele pri zaostanku 2:51, ki mu je bilo treba dodati še deset odbitnih sekund, ki jih je Danec prejel za svojo prvo etapno zmago na tritedenskih dirkah.

»Na Galibierju sem se počutil še zelo dobro. Veliko so me napadali kolesarji Jumba Visme, na zadnjem vzponu pa me je nenadoma zmanjkalo, trpel sem do konca. Ne vem, kaj je bilo, morda so me zdelali številni napadi, morda nisem dovolj jedel, gotovo nisem imel dobrega dne, morda bo v naslednji etapi že bolje,« je Pogačar, ki zdaj na 3. mestu zaostaja 2:22, poskušal obrazložiti svojo prvo veliko krizo. Ni pa še sprejel poraza. »Ne razmišljam o maščevanju, dirkal bom do konca, nočem dirke končati z obžalovanjem, da nisem dal vsega od sebe. Kolesarji Jumba Visme so dirkali zelo pametno, ker nas je v ekipi le še šest, ne moremo nadzirati pobegov. Taktično so se odlično odrezali,« je Pogačar pohvalil tekmece, vendar jih tudi opozoril, da se je Tour šele prevesil v drugo polovico.

»Ni še konec, danes sem izgubil tri minute, morda jih bom jutri pridobil tri, boril se bom do konca,« je še povedal Pogačar. »Gotovo sem zadovoljen, cilj je bil rumena majica, zdaj jo imamo, nimam pripomb, šlo je bolje, kot smo si predstavljali. Bil pa sem tudi vesel, da sem prišel do konca klanca,« pa je pod Granonom dejal Roglič. Tu se za slovenske navijače odpirata dve vprašanji. Je imel Pogačar samo slab dan in bo z vso silo udaril nazaj že danes na Alpe d'Huezu? Je Roglič, ki je žrtev za ekipo plačal z 11 minutami zaostanka, pokopal življenjske sanje o zmagi na Touru?