Roglič in Pogačar od Baskije do Toura

Za Primoža Rogliča se približevanje novi sezoni ni začelo najbolje, namesto na ekipnih pripravah v Alicanteju je v samoizolaciji v Monte Carlu, ker so se v njegovi bližini pojavile okužbe z novim koronavirusom. Vendar ga to ni iztirilo, zdrav je in trdo trenira, da bo letos še boljši, kot je bil lani, ko je drugič zapored končal sezono kot številka ena na svetu, vendar bil v dvoboju z rojakom Tadejem Pogačarjem tik pred zdajci ob zmago na Touru.



»Lani je naša ekipa končala dolgo pot do vrha svetovne jakostne lestvice, naš cilj za novo sezono je, da presežemo sami sebe in da v Franciji dokončamo tisto, kar nam ni uspelo v letu 2020,« direktor Richard Plugge ob videopredstavitvi ni skrival glavnega cilja Jumba Visme, ekipe, ki je lani tri tedne gospodarila na francoskih cestah, le da je po 20. etapi največjo zmago v zgodovini slovenskega kolesarstva slavil mladi kapetan ekipe UAE Pogačar.



Kolesarski svet o tem preobratu govori že štiri mesece, Roglič, ki se je moral tedaj sprijazniti z 2. mestom, pa že lep čas dela na tem, da se mu kaj takšnega ne bi ponovilo. »Veliko bomo delali na vožnji na čas. Dve minuti in pol je trenutno Pogačar pred nami, če njegovo lansko predstavo prenesemo na traso letošnjega Toura. To moramo nadoknaditi,« je Plugge dodal, kje vidi ključ do zmage na Touru, ki se bo 26. junija začel v Bretanji, končal pa 18. julija v Parizu.



Mesto luči bo zaznamovalo tudi Rogličev začetek sezone, tako kot lani naj bi prvič štartal na enotedenski dirki Pariz–Nica od 7. do 14. marca. Kar sledi, bo prava poslastica za ljubitelje kolesarstva, aprila se bosta Rogličev in Pogačarjev tekmovalni spored malodane združila. Oba imata v načrtih dirko po Baskiji, nato pa trojček ardenskih klasik, Amstel Gold Race, Valonsko puščico in Liege–Bastogne–Liege, kjer bo Roglič branil lansko zmago. Hodil v hribe, tekel na smučeh »Na testih na koronavirus sem bil negativen, a še ne smem potovati, zato se na teh pripravah ne bom pridružil ekipi. Lahko pa treniram, in to tudi počnem. Za seboj imam mirno zimo, v kateri sem z družino hodil po hribih in tekel na smučeh, zdaj pa je spet čas za kolo. V začetku februarja grem za tri tedne na višinske priprave na Tenerife,« je 31-letni Zasavec razkril, kje bo lovil vrhunsko formo.



»Morda se mi bo uspelo letos telesno še bolje pripraviti. Po pomladanskih klasikah bomo opravili še ene obsežnejše višinske priprave, opravili pa bomo tudi temeljit ogled trase Toura. Za vsako etapo moramo vedeti vsako podrobnost,« se je Rogla že dodobra osredotočil na 108. Tour, ki mu bo sledil še en veliki cilj, za katerega pa bosta s Pogačarjem združila moči v slovenski reprezentanci. Le šest dni po koncu dirke po Franciji bo na sporedu olimpijska cestna dirka pod goro Fudži. »OI so zame tudi velik cilj, saj so na sporedu le na štiri leta. Trasa je zelo zahtevna, zato bo zabavno biti del tega,« je še dejal Roglič, ki se bo letos s Pogačarjem morda dajal vse do septembra in Vuelte, na kateri bo po dveh zaporednih zmagah 31-letnega Kisovčana svojo prvo lovil 22-letni Komendčan.

