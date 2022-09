Roglič brez zlomov, a v hudih bolečinah

Vladavina Primoža Rogliča na dirki po Španiji, na kateri je v letih 2019, 2020 in 2021 nanizal zaporedne zmage, se je končala na najslabši možni način. Krone ni predal, ker bi ga v športnem boju premagal boljši tekmec, temveč, kot se mu je to že nekajkrat pripetilo v karieri, zaradi bolečega padca, ki je bržkone končal tudi njegovo sezono.

Prizori iz zaključka 16. etape nedaleč od Seville so združili najboljšo in najslabšo plat Rogličeve kariere v zadnjih letih. Najprej je silovito napadel, vrnil se je dobri stari Rogla z dinamitom v nogah in ubijalskim občutkom, kako streti tekmece. V na videz nezanimivi ravninski preizkušnji je na vzpetini 2,7 km pred ciljem presenetil nosilca rdeče majice Remca Evenepoela ter si prikolesaril prgišče sekund prednosti, s katerimi sicer še ne bi prevzel vodstva v skupnem seštevku, je pa nakazal, da je v začetku zadnjega tedna v precej boljši formi od belgijskega tekmeca, čigar poldruga minuta prednosti je bila vse manj varna. Nato smo na žalost videli tudi tistega Rogliča, ki zaradi padcev izgublja že dobljene bitke. Ta v 16. etapi je že bila.

Če bi v zaključku, do katerega je za seboj potegnil štiri močne sprinterje, le nadaljeval v svoji liniji, ne bi imel možnosti za etapno zmago, bi pa varno prikolesaril v cilj z jasnim sporočilom za Evenepoela, da 77. Vuelte še zdaleč ni konec. Vendar se je 32-letni Kisovčan držal načela, da brez drznosti ni slave, iskal je zavetrje tekmecev, iz katerega bi se lahko še izstrelil proti cilju. Tokrat se mu ni izšlo, potem ko se je približal Britancu Fredu Wrightu, je okoli 50 m pred ciljem silovito udaril ob asfalt z desno stranjo telesa. Zdravniška služba Vuelte je po etapi sporočila, da je utrpel odrgnine in površinske rane na nogi, roki, boku in predelu reber.

Psihično zlomljen

Včeraj je sledilo sporočilo za javnost, ki je končalo upanje na Rogličevo četrto zaporedno zmago na dirki po Španiji.

»Zaradi posledic včerajšnjega padca Rogle na žalost ne bo na startu 17. etape. Hitro okrevaj, šampion! Hvala za vse lepe trenutke na tej Vuelti. Imel si ambiciozne načrte za zadnje dni, vendar ti na žalost ni bilo usojeno,« so zapisali pri nizozemski ekipi, pri kateri so kasneje razkrili, da rentgensko slikanje ni odkrilo zlomov. »Primož se zjutraj ni počutil dobro, za njim je bila težka noč z veliko bolečinami, zato ne bo startal. Ko je po etapi prišel v ekipni avtobus, je bilo zelo težko zanj, bil je predvsem mentalno zlomljen. Slikanje ni pokazalo zlomov, ima pa veliko ran in podplutb, v kombinaciji z bolečino je bilo to preveč, da bi še lahko dirkal,« je pred startom 17. etape povedal športni direktor Addy Engels, ki ni imel jasnega odgovora na to, kaj je povzročilo padec.

06/09/2022 LA VUELTA 22 ETAPA 16 SANLUCAR DE BARRAMEDA - TOMARES FOTO: Unipublic/Charly Lopez Unipublic/Charly Lopez

»To je dobro vprašanje, ne vemo, iz nobenega posnetka se ne vidi, kaj se je zgodilo. To je bil nesrečni pripetljaj na dirki brez krivca, gre za smolo s hudimi posledicami za nas,« je nadaljeval Engels. Kaj pa nadaljevanje Rogličeve sezone? »Hud udarec je, če zaradi padca dvakrat zapored predčasno končaš Tour in se ti to ponovi še med bojem za zmago na Vuelti. To bo mentalno težko prebroditi. Prezgodaj je še reči, kako naprej. Odvisno je od tega, kako bo okreval po poškodbah,« je še povedal Nizozemec. Vueltino 17. etapo s ciljnim vzponom je sicer dobil Kolumbijec Rigoberto Uran, Remco Evenepoel je, čeprav je etapo končal z več kot petimi minutami zaostanka v drugi zasledovalni skupini, brez večjih težav obdržal skupno vodstvo. Najbližji zasledovalec Enric Mas zaostaja dve minuti in sekundo.