Roglič bi poravnal račune v Franciji

Ta konec tedna se začenja pravo odštevanje pred Tourom, ki bo 1. julija krenil na tritedensko pot od Københavna do Pariza. Lahko na njem tretjo zaporedno zmago Tadeja Pogačarja prepreči Primož Roglič? Na odgovor bo treba čakati še lep čas, prvi kazalnik pa bo kriterij Dauphiné, na katerem bo 32-letni Kisovčan poskušal potrditi, da bo na vrhuncu sezone rojakov prvi izzivalec. Po epskem dvoboju leta 2020, v katerem je Pogačar rumeno majico Rogliču slekel v predzadnji etapi, je bilo lani pred Tourom samoumevno, da bomo spremljali novo poglavje slovenskega rivalstva.

Letos ni tako, dvome vzbujajo težave, ki jih je imel Roglič aprila – dirko po Baskiji je začel s prepričljivo zmago v vožnji na čas, bolečine v mišici pod levim kolenom pa so bile nato prehude, da bi ubranil rumeno majico. Zdaj naj bi bila ta poškodba preteklost, kapetan ekipe Jumbo Visma se je še pravočasno ustavil, izpustil klasični dirki v Valoniji ter se posvetil terapiji pri priznanem slovenskem strokovnjaku Mitji Bračiču. Od tu naprej se je njegova pot na 109. dirko po Franciji vrnila v prave tirnice.

Opravil je višinske priprave na Sierri Nevadi, kako uspešne so bile, pa bomo videli v prihodnjem tednu ni. Rogla bo jutri po skoraj dveh mesecih premora startal na kriteriju Dauphiné, s katerim ima neporavnane račune, saj je na njem predlani nosil rumeno majico, nato pa v 4. etapi padel in odstopil pred sklepno 5. etapo. Predvsem pa je zaradi posledic padca izgubil teden dni dragocenega treninga pred Tourom.

Pogačar v Slovenijo

V njegovem taboru se tokrat nadejajo drugačnega scenarija. Tudi kriterij Dauphiné bo drugačen. Predlani smo videli skrajšano koronsko različico (5 etap), zdaj je to spet osemdnevna dirka, na kateri pripravljenost tradicionalno preizkušajo kandidati za zmago na Touru. Rogliča bo spremljala izjemno močna zasedba Jumba Visme – Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Rohan Dennis, Christophe Laporte, Steven Kruijswijk in Tiesj Benoot –, ki se ne bi smela zadovoljiti z nič manj kot zmago.

Konkurenca ne bo tako močna, kot je običajno na francoski generalki pred Tourom. Kot kaže, se kandidati za rumeno majico na veliki pentlji pred startom na Danskem nočejo meriti med seboj. Pogačar je drugo leto zapored za ogrevanje izbral dirko po Sloveniji (15.–19. junij), Ineos pa bo svoje adute za Tour, Adama Yatesa, Gerainta Thomasa in Danija Martineza, poslal na dirko po Švici (12.–19. junij). Na francoskih cestah pa morda ne bomo več videli dirkati Rogličevega moštvenega kolega Toma Dumoulina. »Vse, kar počnem in čemur se odpovedujem za svoj šport, ter to, kar dobim od njega, že dlje ni več v ravnovesju,« je Nizozemec včeraj razkril, da bo letošnja njegova zadnja sezona med poklicnimi kolesarji.

Iz karavane se umika že drugič, prvič se je zaradi izgorelosti pred začetkom sezone 2021, ko je dejal, da si bo vzel čas za razmislek, kako naprej. Takrat je motivacijo videl predvsem v olimpijskih igrah v Tokiu, za katere se je vrnil in osvojil srebro (za Rogličem) v vožnji na kronometer. Član Jumba Visme bo do konca sezone in ne skriva želja, da bi se osredotočil še na vožnjo na čas na septembrskem SP v Avstraliji.