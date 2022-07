»Roglič bi moral že pred dvema letoma zamenjati ekipo«

Kolesarski navdušenci z vsega sveta kar ne morejo doumeti, kako je lahko Primoža Rogliča na Touru spet doletela takšna nesreča. V včerajšnji peti etapi preko tlakovanih odsekov je namreč naletel na zaščitno balo na cesti, padel in si izpahnil ramo. Potem ko si je ramo sam namestil nazaj – na stolu, ki si ga je izposodil pri gledalcu –, je šel nazaj v lov, a izgubil skoraj tri minute v primerjavi s Tadejem Pogačarjem. Sanje o zmagi na Touru so bržkone tudi letos že pokopane.

Njegov nekdanji trener Boštjan Mervar pa se je ob tem v pogovoru za Sportal jezil na taktiko ekipe Jumbo-Visma. Ta je imela včeraj zares hektičen dan, saj se je na tleh znašel tudi nosilec rumene majice Wout van Aert, ki pa je pozneje naprej vlekel drugega kapetana Jonasa Vingegaarda, ki je imel težave s kolesom. Naposled so šli tudi v ubranitev rumene majice, Roglič pa je, sicer s pomočnikom, a ne najmočnejšim, ostal zadaj in izgubil ogromno.

»Res ne razumem. Tisti ljudje, ki so bili v avtomobilih, si ne zaslužijo, da so bili tam. Ne vem. Recimo, če bi takrat, ko je Roglič padel, skupina z Van Aertom in Vingegaardom počakala le 15 sekund, da bi se ji Roglič priključil, bi se etapa končala enako. Mogoče celo bolje, ker bi lahko vleklo sedem kolesarjev, tako pa so bili v eni skupini trije, pa v drugi trije … Ne vem, kaj naj še rečem. Res so obdržali tisto rumeno majico, ki pa jo bodo tako ali tako izgubili, prej ali slej,« je bil med drugim oster Mervar, ki obžaluje, da so v nizozemski ekipi vlogo prvega kapetana že pripisali Vingegaardu.

Dejal je še, da mu je žal, da Primož ni že pred dvema letoma prestopil v kakšno drugo ekipo, Jumbo-Visma ga je namreč včeraj močno razočarala.