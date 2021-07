Roglič ali Pogačar? Znano, kdo bo nastopil na OI v kronometru

Na olimpijskih igrah v Tokiu bo imela Slovenija v ognju dva najboljša kolesarja na svetu – Tadeja Pogačarja in trenutno poškodovanega Primoža Rogliča. A le eden od njiju se bo lahko za kolajno potegoval v vožnji na čas, saj si je Slovenija v olimpijskem točkovanju (ki je trajalo le do leta 2019) priborila le eno mesto. Odločitev o tem, kdo se bo boril za kolajno, ko pa sta oba tudi izjemna kronometrista, tako nikakor ni bila lahka. A kot kaže, bo to vendarle Roglič. V ekipi s selektorjem Andrejem Hauptmanom na čelu so se tako odločili že spomladi. »Ne gre za odloč...