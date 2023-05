Rock'n'roll za slovo Alberta Riere

Po burnem začetku Olimpija pripravlja še buren konec. Njena šampionska ligaška pot v sezoni 2022/23 se je začela in se bo končala v Stožicah. V zadnjem, 36. krogu, bo ob slovesu od sanjske sezone in trenerja Alberta Riere, ki se po tekmi poslavlja od zeleno-belih, gostila Celjane. Ti se z Mariborčani potegujejo za naslov podprvakov. V večernih tekmah pa bo znan še zadnji – Domžale ali Koper – slovenski predstavnik v Evropi.

Prva liga Telemach Olimpija 35 23 4 8 60:37 73 Celje 35 18 10 7 51:34 64 Maribor 35 18 7 10 69:42 61 Domžale 35 13 13 9 50:41 52 Koper 35 14 8 13 45:38 50 Mura 35 12 13 10 48:44 49 Radomlje 35 9 14 12 34:53 41 Bravo 35 9 8 18 32:40 35 Gorica 35 4 12 19 30:57 24 Tabor 35 3 15 17 29:62 24

Najprej rock 'n' roll na igrišču, potem pa še na Kongresnem trgu po ritmih legendarne skupine Big Foot Mama in njenega frontmana, zapriseženega zelenega zmaja Gregorja Skočirja. To je načrt scenaristov iz šampionske Olimpije, ki je 17. julija s Špancem na trenerskem stolčku začela pohod proti tretjemu naslovu prvaka po vrnitvi v 1. SNL leta 2009. Šele v 9. krogu je njen zmagovalni niz – odločilen v boju za prvaka – končal prav današnji tekmec. Toda Rierove zeleno-bele tiki-taka različice ni bilo več mogoče ustaviti, že pet tekem pred koncem, v 31. krogu, je Olimpija v velikem slogu in s tretjo zmago v sezoni proti največjemu tekmecu Mariboru potrdila naslov prvaka.

Ključni mož in glavni ustvarjalec šampionske zvezdice Riera bo lahko odšel z dvignjeno glavo in tudi kot opomin za naslednje izbruhe navijačev Green Dragons, ki so ga podcenjevalno pričakali »na nož, zdaj pa vzklikajo njegovo ime. Riera je opravil izjemno delo, toda tudi Olimpija, Ljubljana in v evropskih merilih zgolj povprečna 1. SNL so mu omogočili začetek samostojne trenerske kariere, ki je v »nenogometni« Sloveniji, kot je 41-letni Majorčan videl športno sliko, dobila morda zagon za vidnejšo v veliko zahtevnejših prvenstvih.

Za Evropo v Domžalah in Kopru Pari 36. kroga, danes: Olimpija – Celje (15), Maribor – Bravo (oba ob 15. uri), Koper – Mura, Kalcer Radomlje – Domžale (oba 20.15); sinoči: Gorica – CB24 Tabor. Vrstni red strelcev: 20 – Žan Vipotnik (Maribor), 18 – Mirlind Daku (Mura).

Zbogom in hvala Albert, dober dan Joao. Tudi to bo del spektakularnega sobotnega zaključka sezone, ki bo v ponedeljek, kar zadeva zeleno-bele, dobila prvo poglavje za novo sezono. Olimpija bo tudi uradno potrdila Rierovega naslednika, prihaja 50-letni Portugalec Joao Henriques.