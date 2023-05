Robert Sabolič se veseli premiere v času kosila

Odštevanja je konec, slovenska hokejska reprezentanca bo danes, že ob 11.20, prvič po šestih letih startala med elito na svetovnem prvenstvu v hokeju. Za uvod se bo pomerila s Švico, ki sodi med favorite za kolajne. Po sklepnem treningu naših risov smo se v latvijski metropoli, ob Tampereju na Finskem prizorišču letošnjega hokejskega mundiala, pogovarjali z izkušenim napadalcem Robertom Saboličem.

Robert, kakšna so prva razmišljanja ob prihodu v Rigo?

»Končno smo tukaj! Priprave so bile res dolge in tako je za nas povsem razumljivo, da smo že tako neučakano šteli do začetka prvenstva. Zdaj pa je pred nami ta sobotna matineja, tekma v običajnem času kosila, prav veselimo se uvoda v tekmovanje.«

Kako se sicer ozirate k tem zadnjim preizkušnjam v Budimpešti in Københavnu?

»Na Madžarskem smo igrali dvakrat, v drugo sem spremljal moštvo s tribune, takrat seveda vidiš igro drugače, kot če si neposreden akter na ledu. Tista naša uvodna preizkušnja v Budimpešti (4:0 za Slovenijo, o. p.) pa je bila prav solidna. A še boljšo popotnico za Rigo nam je potem ob zmagi s 3:1 ponudila tekma na Danskem.«

Prizorišče sicer dobro poznate. Ko ste igrali v KHL, najprej dve leti v Vladivostoku in nato še dobro leto v Nižnem Novgorodu, ste seveda gostovali tudi v Rigi, v kakšnem spominu ste si jo ohranili?

»Gre vsekakor za lepo mesto in, kot sem pri priči občutil, primerno za velike hokejske predstave. Tu imajo ljudje radi hokej, poznajo ga, tudi dvorana mi je bila ena od lepših v tedanji ligi.«

Poznate pa tudi švicarsko reprezentanco. Igrali ste namreč eno sezono v tekmovanju NLA, ta najvišji ligaški razred v Švici je med najboljšimi hokejskimi v Evropi. Kako gledate na sobotnega uvodnega tekmeca slovenske reprezentance?

»Bil sem pri moštvu Ambri-Piotta in dobro spoznal švicarske reprezentante. Na jasnem sem si, da nas za začetek prvenstva čaka zelo zahtevna tekma.«

Uvod bo peklenski: najprej Švica, nato že dan pozneje Kanada. Bi bilo bolje, ko bi začeli prvenstvo proti kateri od tistih reprezentanc, s katerimi vas predvidoma čaka neposreden boj za obstanek?

»Nikdar ne moreš vedeti, kaj je zares bolje. Sam ne bi zganjal preplaha, razmišljam tudi o tem, da je proti Kanadčanom bolje igrati zdaj, ko še niso prav posebno uigrani. Po koncu prvenstva potem pač vidiš, kje si, zdaj se pa res ne bi hotel obremenjevati glede sporeda.«

Kaj pa spomin na vaš zadnji nastop na prvenstvu elitnega razreda, pred šestimi leti v Parizu. Tudi takrat ste igrali prvo tekmo proti Švici, zaostajali z 0:4, do konca izenačili, nato pa izgubili po kazenskih strelih ...

»Še kako dobro se spomnim te premiere. Uvod je bil porazen, vrnitev v tekmo z oznako super. Takšna tekma se nam tu ne sme ponoviti. Ne smemo zaspati. Takrat smo izničili prednost, ni nujno, da bi se nam to spet posrečilo.«