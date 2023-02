Ko je Robert Hrgota decembra 2020 postal glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih, so imeli nekateri zaradi njegove mladosti in neizkušenosti pomisleke. Toda zdaj 34-letni Velenjčan je v moštvu hitro vzpostavil dobro kemijo, ki je v športu pogosto ključ do uspeha. Na nove odmevne dosežke bo Hrgota s svojimi varovanci meril tudi na nordijskem SP v Planici. Kako ste zadovoljni z zadnjimi rezultati svojih izbrancev z vodilnim slovenskim asom Anžetom Laniškom na čelu? Veseli me, da se je Anže po manjšem padcu forme vrnil v vrh. Krivulja rezultatov se je malo obrnila navzdol v Sa...